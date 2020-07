Persönlichkeit

„Sein Unglück und sein Glücke

ist ihm ein jeder selbst.“ (Paul Fleming)

Von allem Anfang an ist das menschliche Individuum eigenständige Aktivität. Das gilt schon im Mutterleib. Das Selbst erscheint als eine Kraft des „Menchenkeims“ mit Richtung und Größe, die auf die Umgebung wirkt und Stoffe mit ihr austauscht. Man verwendet ein etwas sperriges Verb: „verstoffwechseln“. Zugleich werden „Nichtstoffe“ ausgetauscht, „Geistiges“, „Seelisches“ oder einfach: „Informationen“. Kein Stoffwechsel ohne „Informationswechsel“. Das Individuum wechselwirkt somit auf mehreren Ebenen, in mehreren Dimensionen. Die menschliche Umgebung ist zugleich eine natürliche, physische und eine soziale, nichtnatürliche. Die individuelle Wechselwirkung ist also vieldimensional.

Das Selbst – fern jeder kultischen Überhöhung – kann sich nur erhalten in diesem vieldimensionalen Austauschprozess. Selbsterhalt nur dadurch, dass Fremdes angeeignet wird; seien das nun Kohlehydrate, Viren oder schöne Bilder; zugleich Vergegenständlichung des Eigenen. So wird durch jeden Austauschzyklus aus „Selbst“ ein „Selbst Strich“ (S – S‘), ein wesentlich erhaltenes aber doch quantitativ/geringfügig/unwesentlich verändertes Selbst. Durch alle Austauschzyklen hindurch wird eine Balance von Innen und Außen aufrecht erhalten, der ein Maß des Selbst zugrunde liegt. Das Resultat sind Gesundheit und Wohlbefinden.

Die quantitativen Veränderungen innerhalb des Maßes führen zu Spannungen im Selbst, zu Polarität, ja zu Gegensätzen, die sich zu einem Widerspruchsgeschehen aufbauen können, das schließlich die bisherige Existenz des Selbst in Frage stellt. Sein Maß wird überschritten. Ihm „platzt der Kragen“ oder „Der Zytokinsturm löst eine tödliche Entzündung aus“. In beiden Fällen wird das Selbst in seiner bisherigen Qualität aufgehoben. Es erreicht eine neue Qualität (Es „erfindet sich neu“, „jede Krise ist eine Chance“). Oder es wird vernichtet und stirbt.

Was ich soeben abstrakt formuliert habe, kann man beobachten, z. B. beim Baby in seinen ersten Lebensmonaten. Da ist der elementare Drang zum Stoffwechsel und Informationswechsel. Alles noch „ohne Sinn und Verstand“ aber das kleine Selbst stabilisierend und zugleich unablässig verändernd. Nach wenigen Wochen sind zwar nur wenige Pfunde an Gewicht dazu gekommen, doch der Winzling hebt schon den Kopf und lächelt Papa an (zunächst Papa, Paps Gesicht ist vertrauter, weil er immer wickelt, während Mama ja „nur“ stillt). Gegenüber dem Neugeborenen hat dieses Selbst bereits nach diesen wenigen Monaten eine höhere Qualität/Entwicklungsstufe erreicht. Entwicklung entlang einer „Knotenlinie von Maßverhältnissen“ ist gestartet.

Solange sich in der individuellen Entwicklung die biopsychosozialen Reifeprozesse bis zum Erwachsenwerden vollziehen, läuft die jedesmalige „Häutung“ des Selbst, also das Herausbilden von Persönlichkeit bis zum Erreichen einer Stufe der gesellschaftlichen Reife in gesellschaftlich vorgegebenen Bahnen/Institutionen. Der/die Heranwachsende wird „behütet“. Die Entwicklungspsychologie unterscheidet allgemeingültige Etappen. Es gibt eine Art von „normalem“ oder „idealtypischem“ Fortschritt. Doch je nach der Widersprüchlichkeit der Gesellschaft wird „die Normalität“ deformiert. Heute, da manche Sechsjährige mit Genderfragestellungen konfrontiert werden und 14-Jährige Antworten auf Weltkrisen erteilen sollen und erteilen, ist das Erreichen dieser Normalität gestört. Vielleicht ist ganz und gar fragwürdig geworden, was soziale und staatsbürgerliche Reife ist? Vielleicht, vielleicht sogar wird diese Reife systematisch verhindert und ihre Elemente werden vernichtet??

Die Freidenkerin Annett Torres hat sich in einem ausführlichen Beitrag (Konferenz des Deutschen Freidenker-Verbandes „Der tiefe Staat – oder: Wer regiert den Westen?“ am 16. November 2019 in Stuttgart) mit der „Transformation der Bildung“ unter neoliberalen Bedingungen auseinander gesetzt. Resumierend zitiert sie: „Nach Krautz legt der Neoliberalismus mit dem homo oeconomicus hierbei eine eigene Anthropologie zugrunde, zielt sein Anspruch also auf eine Veränderung des Menschenbildes und des Menschen selbst. Da der Umgestaltungsanspruch sich somit umfassend auf Denken, Empfinden und Handeln bezieht, kann der neoliberale Ökonomismus also im eigentlichen Sinn als ein Umerziehungsprogramm charakterisiert werden. Es ist damit in seinem auf alle Lebensbereiche abzielenden Anspruch totalitär und kann gegen die Wirklichkeit auch nur mit entsprechenden manipulativen Mitteln durchgesetzt werden“ (Krautz, Jochen: „Ware Bildung: Schule und Universität unter dem Diktat der Ökonomie“, Diederichs-Verlag, 2012; Hervorhebungen: kranich05). Noch drastischer bringt es der Psychiater Wintershoff in seinem Buch „Deutschland verdummt“ auf den Punkt: „Unsere Kinder wachsen zu Narzissten und Egozentrikern heran, die nicht auf Andere achten, sich nur um sich selbst drehen und lustorientiert in den Tag leben. Wertschätzung ist ihnen kein Begriff mehr. In einem Sozialstaat müssen die Menschen aber füreinander da sein. Doch Menschen, die sich wie kleine Kinder aufführen, nicht fähig sind zu arbeiten, die sprengen dieses System.“

Die kritischen Stimmen sagen klar, was selbstverständlich sein sollte: Welches Reifeziel ihrer Individuen die Gesellschaft definiert, ist keine Frage von Willkür. Die Interessen der herrschenden Klasse geben das Persönlichkeitsziel vor. Neoliberalisierung der Bildung bedeutet Abbau der Humanität. Damit die Menschen in der Gesellschaft jederzeit orientiert und verantwortlich handeln können, müssen sie eine bestimmte Qualität ihrer Persönlichkeit ausbilden. In unserer Gesellschaft messe ich die Reife einer Persönlichkeit zumindest daran, ob sie sich aktiv mit den Werten des Christentums auseinandergesetzt hat, dass sie tief in der europäischen Aufklärung verwurzelt ist und dass sie zum radikalen Demokratismus steht mit seinen sozialistischen und kommunistischen Ausprägungen. Natürlich ist diese Aufzählung nicht erschöpfend, und sie ist kein Korsett.

Welchen Reichtum an Sozialem, an „lebendigem Leben“ eine Persönlichkeit in sich aufgenommen haben mag – sie bleibt ein „Selbst“, ein freies, von Nichts und Niemandem bestimmtes „Atom“! Am Ende zählen nicht Fülle oder „Rang“ ihrer sozialen Beziehungen, sondern sie beweist sich darin – wie uns die großen sowjetischen Psychologen gelehrt haben, ich nenne nur S. L. Rubinstein – welchen begründeten Widerstand sie einer gesellschaftlich akzeptierten und verlangten Zumutung zu leisten vermag. Coronazeit ist Prüfzeit der Persönlichkeit, ein Scharfrichter. In Zeiten enormer Informationsdefizite, unter maximalem Druck zahlreicher Stressfaktoren, in absolute Ausnahmesituationen versetzt, muss der bewusste Mensch sich eine rationale, begründete und zugleich offene Position dauerhaft erarbeiten, die ihm ein praktisches Wirken mit situationsangepasstem emanzipatorischen Ziel erlaubt.

Dies zu verlangen, grenzt ans Unmögliche. Mit umso größerer Freude stelle ich fest, dass viele Tausende dieser Forderung gerecht werden. Tatsache ist aber auch, dass die Massen der Menschen zu den notwendigen Handlungsweisen nicht in der Lage sind. Diejenigen, die entwickelte Persönlichkeiten auf der Höhe des historischen Augenblicks zu verhindern wissen, haben ganze Arbeit geleistet, über Jahrzehnte für Jahrzehnte. Und sie sind von einem bösartigen Optimismus erfüllt, die Menschen neue „erfolgreiche“ Schritte ihrer Degradierung führen zu können. Schwab, WEF, spricht die Drohung offen aus: „Eines der wesentlichen Merkmale der vierten industriellen Revolution besteht nicht darin, dass sie die Art verändert, wie wir arbeiten. Diesmal sind wir es, die verändert werden.” (Hervorhebung kranich05). Die Ideologen des Transhumanismus, unbegrenzte Kapitalmassen, Scharen skrupelloser „Wissenschafter“ und machtgeil sich ermächtigende Politiker stehen bereit zum Angriff auf die freie, bewusste, gemeinsam mit Genossen kämpfende Persönlichkeit.

Das oben stehende Motto dieses Beitrags habe ich dem Gedicht „An sich“ von Paul Fleming entnommen. Fleming, geboren 1609 in Sachsen, gestorben 1640 in Hamburg, wahrlich in finsteren Zeiten lebend, ist einer der größten Barockdichter der Deutschen. Hier das ganze wunderbare Sonett:

An sich

Sei dennoch unverzagt! Gib dennoch unverloren!

Weich keinem Glücke nicht, steh höher als der Neid,

vergnüge dich an dir und acht es für kein Leid,

hat sich gleich wider dich Glück, Ort und Zeit verschworen.

Was dich betrübt und labt, halt alles für erkoren;

nimm dein Verhängnis an. Laß alles unbereut.

Tu, was getan muß sein, und eh man dir’s gebeut.

Was du noch hoffen kannst, das wird noch stets geboren.

Was klagt, was lobt man doch? Sein Unglück und sein Glücke

ist ihm ein jeder selbst. Schau alle Sachen an:

dies alles ist in dir. Laß deinen eitlen Wahn,

und eh du förder gehst, so geh in dich zurücke.

Wer sein selbst Meister ist und sich beherrschen kann,

dem ist die weite Welt und alles untertan.