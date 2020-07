Jetztzeit/Coronazeit 10-8 – Einige Überlegungen zum Transformationskapital

Bisherige Beiträge zur gegenwärtigen Krise:

Der Untergang des Realsozialismus (genauer: des sowjetisch geprägten Realsozialismus als Weltmacht) leitete eine neue Epoche des Kapitalismus ein. Der linke Spruch: „Der Kapitalismus hat nicht gesiegt, er ist nur übriggeblieben.“ konnte vielleicht ein wenig trösten, zum Verständnis der neuen Prozesse aber hat er nicht beigetragen.

Die neue Epoche begann mit einem massiven/gesteigerten/beschleunigten „Weiter so!“. Das betraf:

die Neoliberalisierung mit ihrer Zerstörung aller sozialen Bindungen (dabei besonders der organisierten Interessenvertretungen der Ausgebeuteten), der massiven Zunahme der Konzentration und Zentralisation des Kapitals und der radikalen Individualisierung.

die Globalisierung (zugleich Finanzialisierung) aller Reproduktionsprozesse

(zugleich Finanzialisierung) aller Reproduktionsprozesse die Verwissenschaftlichung, genauer: die enorme Erhöhung der Produktivkraft- und Steuerungsmöglichkeiten bestimmter Wissenschaften und Technologien durch Erkenntnisfortschritte im Mikro- und Nanobereich, sowie einer IT-Entwicklung, die sich dem Quantencomputer nähert.

Die Entwicklungen vollzogen und vollziehen sich in hohem Tempo, zwar begleitet von Krisenerscheinungen (anwachsend ab der Jahrtausendwende) trotzdem ungebremst. In Summe scheint sich, bei zugleich tiefer Differenzierung innerhalb der Kapitalistenklasse, ein erneuerter Kapitalismus herauszubilden, ein sich jung dünkender Kraftprotz, der ankündigt, die bisherige Normalität über den Haufen zu werfen und sich selbst zu überfliegen. Elon Musk ist nur eine Personifizierung dessen.

Kleiner Exkurs: Ich meine, dass eine, vielleicht die entscheidende, Ursache dieser neuen Entwicklung im Superreichtum besteht als Ausdruck eines Grades der Konzentration und Zentralisation des Kapitals, der alle tradierten Dimensionen gesprengt hat. Heute verfügen einzelne Superreiche über Vermögen in dreistelliger Milliardengröße und bereits kleine Zusammenschlüsse auf dieser Ebene (wie z. B. beim New Yorker Milliardärstreffen von 2009 sichtbar oder vollends in der „Milliardärs-Internationale“, genannt „Giving Pledge“-Initiative) reichen an die Billionen-Dollar-Grenze heran und überschreiten sie.

Meine These ist, dass dieser Grad von Machtkonzentration die Interessenlage dieses Kapitals qualitativ verändert. Die Generierung von Maximalprofit ist jetzt auf der Basis der verfügbaren Finanz- und Politikinstrumente fast zum Selbstläufer geworden. Die neue Herausforderung besteht in der Etablierung von ALLMACHT. Dieser Vorgang hat drei Komponenten:

Vergöttlichung der Machtinhaber (Impfgott Gates)

Verwandlung ihrer bisherigen Zuarbeiter/Serviceleister in Priester (Hohepriester Rahmstorf, Drosten)

Verwandlung aller Übrigen in Opferbringer und Anbeter.

Wem diese Überlegungen „heutzutage völlig unglaublich“ erscheinen, der möge sich geschichtliche (auch zeitgeschichtliche) Parallelen bewusst machen. Die Vergöttlichung der Macht und der sie innehabenden Personen ist ein zu allen Zeiten und in allen (Klassen-)Gesellschaften zu beobachtender Vorgang. Heute wird dieser Prozess durch dem jeweils letzten Schrei der „exakten Wissenschaft“ gestützt (Transhumanismus).

Charakteristisch und neuartig ist ein hoher Ausprägungsgrad von „Klassenbewusstsein“ der politisch-ökonomisch Mächtigsten, ausgedrückt in dem Bonmot: „Ja, es ist Klassenkampf, und meine Klasse, die der Superreichen, gewinnt.“

Kurzzeitig in den Stand der einzigen politischen, ökonomischen und militärischen Weltmacht gesetzt, über prinzipiell neue (und sprunghaft wachsende) Technologien der Kontrolle und Steuerung der gesamten Menschheit verfügend, stellten sich mächtige Kapitalistenkreise die Aufgabe, den Erfolg des Kapitalismus als Weltsystem auch unter den Bedingungen einer erwarteten Katastrophe zu garantieren. Diese Kapitalisten haben begonnen, „das Ganze“ zu denken und selbst das „eherne Gesetz“ des unbegrenzten Wachstums in Frage zu stellen. Dabei ordnen sie alles, wie eh und je, ihrem uneingeschränkten Profit- und Machtinteresse unter.

Die Entwicklungsprobleme der Menschheit werden seit Jahrzehnten untersucht („Die Grenzen des Wachstums“, 1972). Unterschiedliche Handlungsalternativen wurden vorgelegt. Seit rund zehn Jahren (2009/2010, siehe hier) ist man – mit langem Atem – zur politischen Realisierung übergegangen. Der Begriff der „Großen Transformation“ wurde hoffähig. Die Langfristigkeit und Komplexität des Vorgehens wurde weitgehend verdeckt, ein Grund dafür, dass Aufklärung und Kritik schwach blieben und mit Erfolg als Verschwörungstheorie, rechtsextrem oder antisemitisch abgetan werden konnten.

Der Corona-Ausnahmezustand des Jahres 2020 hat nicht nur mit einem Schlage den fundamentalen Charakter der Transformation erkennbar gemacht sondern vor allem auch bewiesen, dass die menschenfeindliche Umgestaltung des gesamten gesellschaftlichen Lebens auf Biegen und Brechen mit allen Mitteln vorangetrieben wird.

Es ist konkreter zu betrachten, in welchen Richtungen, mit welchen inhaltlichen Hauptpositionen und mit welcher Schrittfolge die Große Transformation vorangetrieben wird. Zu diesen Fragen bringt immer wieder Norbert Häring erhellende Beiträge. Und natürlich ist den Gegenkräften oder zumindest modifizierenden Kräften der Großen Transformation die Aufmerksamkeit zu schenken.