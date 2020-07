Fundstück – 21.7.2020 – BLM aus der Sicht des Saker

„Ich spreche davon, wie die US-Gesellschaft mit einer heftig gegen die USA gerichteten Koalition von Minderheiten umgehen wird, die dieses Land und alles, gut und schlecht, wofür es in der Vergangenheit stand, hassen. Im Moment begehen die US-Eliten nationalen Selbstmord, indem sie sich nicht nur nicht widersetzen, sondern auch die Schläger der BLM und alles, wofür sie stehen, aktiv unterstützen: BLM & Co. erinnern mich an die Ukronazis, deren Hauptausdruck der nationalen Identität darin besteht, alles Russische zu hassen – die BLM-Schläger tun dasselbe: ihre gesamte Weltsicht ist reiner Hass auf den hetero-weißen Mann und die westliche Zivilisation; und so wie die Ukies sich gegenseitig mit Geschichten über die „alten Ukros“ verwöhnen, stellen sich die BLM-Leute vor, dass sie die USA irgendwie in eine Art Wakanda verwandeln werden, bevor sie all diejenigen vertreiben (oder noch schlimmer), die nicht bereit sind, ihr Land an umherziehende Banden von analphabetischen Schlägern auszuliefern.“

