Man mag von Pjakin halten, was man will. Er (und einige wenige andere russische Seiten, etwa Analitik) haben wenigstens keinerlei Respekt vor der C-Inszenierung. Anders als die mehr oder weniger komplette deutsche Restlinke waren und sind sie sich darüber im Klaren, dass „Corona“ wesentlich und primär und fundamental ein politisches Ereignis ist. Wie dieses genau zu bestimmen ist, steht freilich auf einem anderen Blatt, liegt immer noch, obwohl es inzwischen deutliche Fingerzeige gibt, in recht dichtem Nebel.

