Jetztzeit (10) – Beobachtungen/Fragen/Thesen (6) – China ist der maßgebliche staatliche Akteur bei der Inszenierung der Corona-Pandemie

Jetztzeit (10) – Beobachtungen/Fragen/Thesen

Dazu diese Fakten:

Die Veränderung der Pandemieeinschätzung der WHO („dass eine Influenzapandemie zu „einer enormen Anzahl von Todesfällen und Krankheiten“ führt.“), mit der diese Einengung beseitigt und auf Ansteckungen unbhängig von der Schwere der Erkrankung erweitert wurde, erfolgte 2009 während Margaret Chan, VR China, Generaldirektorin war (2007-2017). Chan war bereits seit 2003 in der WHO tätig und bekleidete 2005 („Vogelgrippe“ – Impfdirektor Klaus Stöhr!) die Funktion einer „ Direktorin für Überwachung und Reaktion übertragbarer Krankheiten sowie… Vertreterin des Generaldirektors für … Pandemie Influenza. Später in diesem Jahr wurde sie zur stellvertretenden Generaldirektorin für übertragbare Krankheiten ernannt.“ ( Quelle An der Pandemieplanungsübung von Oktober 2019, die unter dem Namen „Event 201“ bekannt ist (ich empfehle die Aussprache: „Event zwanzig eins“), nahm als ranghöchster Vertreter einer Regierungsorganisation Dr. George Fu Gao, VR China, teil. Er ist Generaldirektor der chinesischen Seuchenbehörde CDC. Bei und mit dieser Planungsübung wurde die offene Zusammenarbeit Chinas mit maßgebenden transatlantischen Kapitalkräften bei der Neuordnung der Welt erprobt und trainiert. China meldete am 31.12.2019 an die WHO (offenbar unter Beteiligung von Forschungen bzw. Einschätzungen des Dr. Gao) den Ausbruch einer unklaren Lungenentzündung in Wuhan, die bald auf einen neuartigen Coronavirus zurückgeführt wurde. Die empirische Basis dieser „weltbewegenden Meldung“ war ein statistisches Nichts – 27 Fälle. Die WHO nahm das statistische Nichts aus China sofort bitterernst. Der Vorgang ist in dem Video der Expresszeitung, das eine profunde Kritik des „Event zwanzig eins“ liefert, gleich zu Beginn dargestellt:

5. Sofort nach der chinesischen WHO-Meldung wurde Labormaterial aus Wuhan dem deutschen Virologen Dr. Drosten zugespielt, auf das dieser postwendend (am 13.1.2020) mit der Präsentation eines PCR-Tests zum Nachweis des neuartigen Virus antwortete und diesen sofort weltweit zur Verfügung stellte. Dieses blitzschnelle reibungslose Zusammenwirken von Wuhan-Peking-Berlin stellte die virologisch-technischen Grundlagen für den Weltstart der „Fallzahlen-Pandemie“ bereit.

6. Unter dem wachsamen Blick der zentralchinesischen Behörden (drei Regierungsuntersuchungskommissionen unter Beteiligung des CDC zwischen 31.12. 19 und 20.1. in Wuhan) brodelt die Gerüchteküche in Wuhan und entwickelt sich das Krankheitsgeschehen. Augenzeugen berichten (Fang Fang, Wuhan-Tagebuch), dass die Krankenhäuser überrannt werden (obwohl in der 9-Millionen-Stadt bis Ende Januar 20 nur wenige hundert Schwerkranke gezählt werden).

7. Am 23.1. erfolgt die totale Abriegelung der Stadt Wuhan, am 29.1. folgt die Abriegelung der Provinz Hubei (56 Mio Einwohner). Diese totale Quarantäne wird ohne Rücksicht auf Verluste zwei Monate durchgezogen und endet, so die offizielle Darstellung, mit dem vollständigen Sieg über das Virus. China demonstriert somit der ganzen Welt wie man mit zentraler Ordnungsmacht, mit dem Ausnahmezustand und dem zugleich ausgerufenen „Volkskrieg“, den Kampf gegen den Todfeind erfolgreich führt.

8. Das, was als chinesische Erfolgsgeschichte gilt, wurde zum Maßstab für viele Länder der Welt, auch für Deutschland. Dabei werden beachtliche Zusammenhänge völlig ausgeblendet:

Die Zahlen der als „Corona-Tote“ Bezeichneten sowohl in Wuhan, als auch in Hubei werden nicht in Beziehung zur Gesamtbevölkerung und ihrer normalen Sterblichkeit gesetzt. (Die Zahl der Toten in Hubei beträgt lt. Johns Hopkins mit dem heutigen Tag 4512.) Eine exakte Einordnung des Epidemiegeschehens („Übersterblichkeit“) ist wegen fehlender Informationen unmöglich. Zu Vermuten ist aber (bei grobem Vergleich mit den deutschen Zahlen), dass keinerlei Übersterblichkeit vorhanden ist. Ganz zu Schweigen von einer exakten Bestimmung der Todesursachen mittels Obduktionen.

China weist ausschließlich in Wuhan, in geringerem Maße auch in der Provinz Hubei, ein nennenswertes Epidemiegeschehen aus. Das gesamte restliche Land ist (ausweislich der Daten von Johns Hopkins) praktisch epidemiefrei. Und war es immer! Das bedeutet auch, dass sich der Ausnahmezustand auf ganze 53 Mio von 1,7 Mrd der Bevölkerung, also etwa 3% bezogen hat! Der Ausnahmezustand in anderen Ländern dagegen, auch in Deutschland, hat sich auf 100% der Bevölkerung erstreckt – mit massiven Folgen für die Wirtschaft.

Wenn wir hier lesen, dass die deutsche Rohstahlproduktion im Mai 2020 um 18,9%, auf 2,850 Mio Tonnen, gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken ist (in Italien um 43,6%, in Frankreich um 36,5% usw.), zugleich es aber in China um 4,2% aufwärts ging, auf 92 Mio Tonnen, ein neues Allzeithoch – dann möchte ich sarkastisch sagen: „Glückwunsch, liebe Chinesen, ihr habt wohl nicht nur beim Stahlkochen alles richtig gemacht.“

9. China schickt sich offenbar an, auch weiterhin, auch außerhalb der „akuten Coronakrise“, die Maßstäbe zu setzen. Nicht nur, dass ständiges Maulkorbtragen, quasi Markenzeichen des patriotischen Chinesen, auch bei uns mit aller Gewalt zur „neuen Normalität“ gemacht werden soll. Auch mit der panischen Reaktion der Behörden (oder ist sie nicht panisch, sondern kühl kalkuliert?) auf „Ausbrüche“ in lokalen „Hotspots“ (in Wahrheit belanglose „Fallzahlen“) will offenbar China zeigen, wo es lang geht. Derzeit demonstrativ in Peking. Mit Erfolg, wie Xi Ping Söder beweist, der Bürger des Kreises Gütersloh am Betreten seines blau-weißen-Schutzmaskenreiches hindert.

10. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir eines Tages auf die Coronakrise als die Krönungszeit des neuen Welthegemons zurückblicken? Herr Klaus Martin Schwab aus Ravensburg (die deutsch-China-Konnektion wäre mal eine gesonderte Betrachtung wert) hat uns ja auf seinen kapitalistischen Reset neugierig gemacht, auf sein „Event einundzwanzig eins“ oder so ähnlich in Davos. Wer dann aus China kommt, und welchen Weg er uns weist, darf mit Spannung erwartet werden – einen aufgeklärt sozialistischen erwarte ich eher nicht.