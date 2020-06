Schlacht verloren. Krieg verloren. Wat nu?

Ich rede natürlich vom „Krieg“ der Ausgebeuteten und Unterdrückten um ihre volle Befreiung („Emanzipation“ klingt noch besser). Kriege anderer Art gab es immer, gibt es reichlich, und zur Zeit werden es täglich mehr.

Den in Seattle gerade in Gang gesetzten Maidanversuch im Blick, den „komischen“ Krieg in Lyon betrachtend, die noch zufälligeren (wer’s glaubt) täglichen Zündelaktionen in Deutschland dazugezählt (Tagesschau bringt einen Bericht, der kein Bericht ist. Hier Szenen der Realität.), komme ich zu dem Ergebnis, dass wir nun auch bei uns den praktisch-blutigen Anfang der fundamentalen Veränderungen erleben, die seit vielen Jahren vorgedacht und in etlichen Übungs- und Vorbereitungsschritten (man denke u. a. an die diversen Fake-Pandemien der letzten 20 Jahre) sukzessive der Realität angenähert wurden.

Es geht um nicht weniger als eine qualitative Umwälzung des Kapitalismus, die zur Freude vieler linker Idioten als Revolution (nämlich „Revolution von oben“) daherkommt. Schwab äußert sich mit rotzfrecher Offenheit, weil er zu wissen glaubt, dass die Sache grundsätzlich in „trockenen Tüchern“ ist. Es geht um nicht weniger als die Kapitalisierung des Menschen als individueller Körpers und die dazugehörige industrielle Massenmenschhaltung.

Dass wir uns als radikale Kritiker in das alles einmischen, finde ich richtig, schön und gut. Welches Maß an Energie ich dabei mit welchem voraussichtlichen Effekt einsetzen kann, ist aber kühle Überlegung wert. Für mich gilt, das mir das Begreifen des Geschehens (und nach dem ersten Begreifen das zweite tiefere Begreifen und danach das noch tiefere Begreifen – ein unendlicher Prozess, wie Lenin bewusst war) als das Wichtigste erscheint.

In der Geschichte ist nun mal das Normalmaß das Jahrhundert, mindestens aber viele Jahrzehnte, im Unterschied zur persönlichen Biografie. Das Kommunistische Manifest wurde rund 70 Jahre vor der Oktoberrevolution geschrieben, und auch die französischen Aufklärer arbeiteten viele Jahrzehnte vor der großen Revolution der Franzosen.

Ich fänd’s nicht schlecht, uns würden Ideen kommen, die vielleicht 2050, 2060 „die Massen ergreifen“.