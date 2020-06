Betrügerische Machtausübung

Dass Machthaber für ihre Zwecke das Volk betrügen, ist wahrlich keine neue Erkenntnis. (In diese Feststellung schließe ich ausdrücklich stalinistische Machthaber der verschiedenen Färbung ein (passt übrigens zum 17. Juni :-)). Nur konsequent revolutionäre Führer vermeiden Betrug ohne Ausnahme, wie Lenins Wirken klassisch beweist.) Mit der Bestimmung des Staates als Klasseninstrument hat der historische Materialismus zum politischen Betrug das notwendige Minimum (aber natürlich nicht alles Nötige) gesagt.

Der weltweite Corona-Ausnahmezustand, der zum Normalzustand wird, beweist aber eine qualitativ höhere Stufe des Betrugs. Dieser Erkenntnis verschließt sich eine sehr große Zahl der Menschen (eine Mehrheit), weil sie in Lebensangst, kreatürliche Angst, versetzt wurde. Reihenweise haben auch und gerade linke Bundesgenossen die Fahne niedergeholt. (Einige heben Ersatzfähnchen hoch.)

Diskussionen verlaufen oft ergebnislos unter Verweis auf die medizinisch-wissenschaftliche Kompliziertheit des Gegenstands – „wir sind alle keine Virologen.“ Das ist unbestritten, kann aber nicht den Verzicht legitimieren, frei nach Kant, „sich des eigenen Verstandes zu bedienen“.

Ich verweise auf nur zwei Sachverhalte des Panikgeschehens, deren Betrugscharakter bereits mit normaler Allgemeinbildung und dem gesunden Menschenverstand durchschaubar ist:

der hartnäckige Verzicht der Regierungs- und zuarbeitenden Wissenschaftsinstitutionen (RKI) den Verbreitungsgrad von Corona-Infektion und Corona-Erkrankung in der Bevölkerung REPRÄSENTATIV (und das in regelmäßigen Abständen) zu ermitteln und den konsequenten Verzicht (zeitweilig ausdrückliches Verbot) auf die wissenschaftliche Analyse des Sterbegeschehens mittels SYSTEMATISCHER OBDUKTIONEN.

Beide Sachverhalte/Verfahrensweisen sind konstituierend für die Corona-Krise von ihrem ersten Tag an. Sie gelten weltweit (mit verschwindenden Ausnahmen, z. B. Island) und ununterbrochen bis auf den heutigen Tag, und sie haben nichts zu tun mit „wissenschaftlicher Kompliziertheit“ bzw. „Unsicherheit“.

Hier demaskiert sich der vorsätzliche Betrug. Das gewohnte Denken will diese Tatsachen auch deshalb nicht wahrhaben, weil sie offenbar weltweit-koordiniert auftreten. Eine irgendwie koordinierte Weltpolitik zu denken ist bisher als Verschwörungstheorie geächtet. Dieses Tabu teilt auch jenes linke Denken, das nicht akzeptieren will, dass ihm die Geschichte den Gegensatz von „verfaulendem kapitalistischen“ und „siegreichem sozialistischen“ Weltsystem, den „Wettstreit der antagonistischen Systeme“ ausgetrieben hat und das ersatzweise einen Gegensatz des imperialistischen Westens und der „Irgendwie-Gegenkräfte“ China/Russland/Kuba imaginiert. Es handelt sich um den Bankrott eines zeitgemäßen Reststalinismus, der beispielsweise in dieser (durchaus auch vernünftige Überlegungen enthaltenden) Rede des Berliner Freidenkers Klaus Linder zum Ausdruck kommt.

Der interessante Artikel von Rubikon „Begründeter Verdacht“ von Klaus Pfaffelmoser hat einige Weltzusammenhänge der Coronakrise dargestellt. Er fragt nach der Agenda dahinter.

Ich meine, dass die „Weltsystemkrise“, die „Menschheitskrise“, ein lohnendes Feld für die theoretische Arbeit auf der Basis des historischen Materialismus ist. Diese muss schonungslos sein. Dazu gehört die restlose Überwindung dessen, was mit dem Begriff „Stalinismus“ umschrieben wird. Ist doch eigentlich logisch: Wenn es wirklich eine „Menschheitskrise“ gibt, muss ALLES auf den Prüfstand, was die Menschheit bisher gedacht hat.

Dazu zähle ich Fragen wie: Wie ist heute eine multipolare Welt vorstellbar, die keine Neuauflage der Vorkriegszeit des 1. Weltkriegs wird? Wie ist die Vision des Kommunistischen Manifests, die umfassende menschliche Emanzipation vorstellbar? Hat Herbert Hörz eine Idee? Können russische Denker (Valeriy Pyakin, Aexander Dugin) brauchbare Anregungen liefern?