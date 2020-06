Merkt Ihr nischt?

Neue Normalität:

„Günther kündigte an, in einigen Orten könne man demnächst Strandabschnitte per App buchen, um eine Überfüllung auszuschließen: „Man kann über die App anmelden, dass man in einem bestimmten Zeitraum an einen Strandabschnitt will. Wenn dort noch Platz ist, bucht man sich ein und hat dann eine Zugangsberechtigung.“

Die Gemeinde Scharbeutz habe das System entwickelt, jetzt könnte es auch von anderen Orten genutzt werden. Um die Krankenversorgung etwa auf der Insel Sylt bei einem Ausbruch nicht zu überfordern, gelte inzwischen, „dass im Quarantänefall Urlauber nicht auf der Insel bleiben, sondern innerhalb eines Tages an den eigenen Wohnort zurückkehren müssen“, sagte Günther dem „Tagesspiegel am Sonntag“

Ministerpräsident von Schleswig-Holstein Günther (CDU) (Quelle).