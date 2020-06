Großdemo „Demokratischer Widerstand“ Berlin, 6.6.2020, ab 14 Uhr, an der „Goldelse“ (Siegessäule)

„Liebe CoronaRebellen, demokratische Widerständler, Widerstand 2020er, Freedom Paradler, Patrioten, Interessierte und auch Kritiker

Der Wunsch zu zeigen WIE VIELE Protestler es im Gesamten gibt, war seit jeher groß. Seit letztem WE gibt es (bis auf Widerruf) in Berlin keine Teilnehmerbegrenzungen mehr, für jene Demonstrationen die auch tatsächlich angemeldet sind. JETZT vernetzen sich die einzelnen Akteure mehr und mehr, so dass sie nun immer stärker im Verbund an der Vision arbeiten, als Masse aufzutreten.

Am 06.06.2020 finden mindestens zwei GROßDEMONSTRATIONEN statt, die sich vereinen. am BRANDENBURGER TOR mit abschließendem Walk… und an der GOLDELSE

Jeder kommt zu Wort, der schon längst was sagen wollte 💪

Das schönste ist, dass wir just an diesem Tag zeigen können, dass sich die Hauptstadt weder in Ost GEGEN West, noch nach links GEGEN rechts spalten lässt. Wache Menschen haben die Kraft in Frieden Seite an Seite zu stehen und am Ende des Tages -im wahrsten Sinne des Wortes- schlussendlich FÜR EINE SACHE an der Siegessäule stehen.“