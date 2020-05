Nada: „Der Krieg Multipolaristen versus Globalisten ist Teil des Mechanismus’ der Matrix: Orwell hatte es richtig erkannt – die Vereinnahmung aller Aspekte des menschlichen Lebens erfordert nie endende Gegnerschaft. Eurasien war schon immer im Krieg mit Ozeanien. Das ultimative Ziel war nie das Herzland, die ultimative Gegnerschaft nie Russland und China vs. USA und Europa. Die Todfeinde sind Beherrscher und Beherrschte…. Nicht zu spielen bedeutet zu verlieren; den Beherrschten mehr Freiheiten zu lassen als der Gegner bedeutet eine Achillesferse, die ohne den Hauch eines Zweifels ausgenutzt werden wird.“ (Hervorhebung: kranich05)

Someone: „grundsätzlicher überlegt: die Idee des Imperiums wurde mal wieder gerettet und somit der Idee der Freiheit ein weiterer schwerer Schlag versetzt…. In allem was herumblubbert bezgl. Virus, Epidemie und Pandemie schwebt eine indirekte Dauerdröhnung: Staat muss sein, sonst werden alle sterben. Nur Staat wird die Menschheit retten, weil er sie schon immer gerettet hat. Jawohl, auch im grössen Unfug, Chaos und Zerstörung wird am Ende der Staat der Heiland sein, der alle errettet. Jeder muss für Staat sein, wenn er leben will…. Alternativlos. Das Imperium hat keine Gegner mehr. Corona hat alle vernichtet.“ (Hervorhebung: kranich05)