Jetztzeit (10) – Beobachtungen/Fragen/Thesen (4) – Irrationales und Interessen im Corona-Klassenkampf

Jetztzeit (10) – Beobachtungen/Fragen/Thesen

Am Ende des dritten Beitrags dieser Reihe hatte ich geschrieben: „Was sind die Treiber, was die Konstanten hinter den Positionen, die machtvoll durchgesetzt werden?… Die Antworten liegen nicht offen zutage auf der Ebene der Erscheinungen.“

Antideutsche oder Antifa-Schnellmerker werden das vermutlich als Hinweis auf Verschwörungstheorien und strukturellen Antisemitismus deuten. Doch das sind Schlagworte, mit denen jedes Erkenntnisbemühen diffamiert wird und das Denken in vorbereitete Tunnel gezwängt werden soll. Aber „der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer„. Also weise ich die Einführung solcher Propagandaschablonen in den Meinungsstreit entschieden zurück.

Ich stütze mich, um die Krisen unserer Zeit zu begreifen, auf die Theorie und Methode, die Marx, Enges und Lenin entwickelt haben. Das ist der dialektische und historische Materialismus oder die materialistische Dialektik, auch „wissenschaftliche Weltanschauung“ genannt.

Zwar gehören zu einem solchen Herangehen allgemein gültige wissenschaftliche Werte und Regeln, z. B. sauberer Sachbezug und logische Exaktheit. (Solche hat die bürgerliche Aufklärung in einem langen Kampf vor allem gegen das christliche Dunkelmännertum etabliert.) Doch der historische Materialismus geht weiter. Es brauchte eine Revolution im Denken, um das gesellschaftliche Bewusstsein in seiner Wirklichkeit zu entschlüsseln.

Diesen Ausgangspunkt klar zu benennen, ist mir wichtig, weil es nicht wenige Wortmeldungen auch „gestandener Linker“ gibt, die der ideologischen Polemik die Wissenschaftlichkeit opfern. Jüngstes Beispiel ist dieser Artikel von Andreas Wehr und Marianna Schauzu, den Leitern einer nach Marx und Engels benannten Bildungsstätte in Berlin.

Marx sagte, dass der Leser (wenn er sich denn überhaupt darauf einlassen will ;-)) „sich entschließen muß, von dem einzelnen zum allgemeinen aufzusteigen.“ (Ich zitiere hier aus einem kurzen Text von 1859, dem berühmten „Vorwort“, der lesenswert ist wie eh und je.) Unverzichtbarer Ausgangspunkt bleibt also das Einzelne, das Erscheinende in all seiner Zufälligkeit, von dem aus aber zum Allgemeinen (ich setze hinzu: dem Wesentlichen, dem Nichtsichtbaren), „aufgestiegen“ werden muss. Und Marx weiter: „So wenig man das, was ein Individuum ist, nach dem beurteilt, was es sich selbst dünkt, ebensowenig kann man eine solche Umwälzungsepoche aus ihrem Bewußtsein beurteilen.“

Zwei Momente sind festzuhalten: 1. Durchaus zur Kenntnis nehmen, was im Bewusstsein der Individuen zum Ausdruck kommt! Aber 2. dabei nicht stehen bleiben – Ergründen, was hinter den ideologischen Slogans steckt! Ohne diesen Doppelschritt, wäre Marx nicht Marx geworden, und in Berlin gäbe es kein „Marx-Engels-Zentrum“.

Was aber sehen wir bei Schauzu/Wehr? Nach dem Untertitel: „Linke müssen jetzt den Kampf gegen den Irrationalismus aufnehmen“ folgt ein wüster Rundumschlag gegen alles und nichts. Behauptungen werden aneinandergereiht, die man „so oder ähnlich“ in Versammlungen, Kundgebungen, Demos allerorten höre oder in „großspurigen Blättern“ oder „bei KenFM, auf Rubikon und auf vielen anderen Websites“ lesen könne.

Der ganze lange Einleitungsabsatz benennt NICHT EINE Quelle konkret. KEIN EINZIGER Sachverhalt wird exakt dargestellt, KEIN EINZIGES ARGUMENT korrekt (nachvollziehbar) wieder gegeben. Diese Kanonade gegen vorgeblichen Irrationalismus ist selbst irrational.

Wer glaubte, dass es nur um „Aufmerksamkeitsökonomie“ ging, um einen Einleitungs-Trommelwirbel, wird gleich eines Schlechteren belehrt. Die folgenden Absätze glänzen mit Stilblüten, wie:

„Die Welt scheint verrückt geworden zu sein. Gläubige Esoteriker, unverfrorene Verschwörungsphantasten…“

„Noch schlimmer: Einige Linke stützen und verteidigen diesen Irrsinn“

„Doch die Stigmatisierung der Protestbewegungen als „Querfront“… Ausdruck kruder Weltsichten, …“ „schreckt kaum jemanden ab„.

Wollen hier Schauzu/Wehr eine neue Spezies kreieren – etwa den Aufklärungs-Berserker? Das ist einer, der ohne Argumente auskommt, dafür aber umso mehr „Stigmatisierung“ braucht, „Abschreckung“, damit der Spuk der Unbotmäßigen ein- für allemal verschwinde.

Einmal in Fahrt erledigen unsere Aufklärungs-Teutonen den Rest, ohne einmal Luft zu holen: Wer die US-Regierungsversion von 9/11 nicht teilt, ist ein Phantast. Impfpflichtgegner sind gleich Impfgegner. Gentechnik und Chemie-Landwirtschaft speisen die Welt und Veganer treiben vor jedem Essen den Teufel aus.

***

Ich halte ein. Was stört mich so sehr an dieser Vorgehensweise? Bin ich zu pedantisch, so dass ich über fehlende Zitate und Quellenangaben nicht hinwegsehen kann? Tatsächlich meine ich, dass auch in scharfer Polemik solide argumentiert werden soll. Aber schlimmer ist etwas Anderes: Es ist die Arroganz, die meint, den Vertreter der anderen Meinung nicht anhören zu müssen. Die Arroganz, die weiß, das sie unbedingt im Recht und der Andere der Nazi =das Arschloch ist.

***

Nachdem die Verfasser weder Irrationalismus an auch nur einem Beispiel dargestellt haben noch ihm argumentativ entgegen getreten sind (und ich bestreite gar nicht, dass es reichlich Irrationalismen gibt), verlangen sie von den Linken, sie mögen „selbstkritisch prüfen, welche Schuld sie daran tragen“.

„Marxisten verfügten einst über eine Theorie...“Linke sollten „endlich aufwachen und sich wieder ihres gemeinsamen Instruments der wissenschaftlichen Weltanschauung bedienen„.

Jetzt wird „der Mops in der Pfanne verrückt“: Unsere beiden „Marxisten“ und „Freidenker“, die an keinem einzigen Ereignis der gegenwärtigen politischen Kämpfe den Nachweis des Irrationalismus KONKRET führen konnten oder wollten, Leute, die folglich diesen Phantom-Irrationalismus nicht argumentativ und logisch widerlegen konnten, fuchteln plötzlich mit der „wissenschaftlichen Weltanschauung“ herum. Als habe ihre Philippika auch nur die leiseste Berührung mit dem historischen Materialismus oder der materialistischen Dialektik gehabt oder sich auf irgendeinem Satz von Marx bezogen!

Soll ich den ideologischen Kampfschrei, der hier ausgestoßen wird, „krude“ nennen?

*

Dieses Posting hat schon eine ansehnliche Länge. Eigentlich sollte es um konkrete Betrachtung konkreter Interessen im Corona-Klassenkampf gehen. Aber die Auseinandersetzung mit der Wortmeldung von Schauzu/Wehr ist mir dazwischen gekommen.

Erinnern wir uns, wohin bei Marx die Reise geht. Ich werde im nächsten Beitrag versuchen, seinen Spuren im Licht (oder mehr Zwielicht) unserer Tage zu folgen.

„Meine Untersuchung mündete in dem Ergebnis, daß Rechtsverhältnisse wie Staatsformen weder aus sich selbst zu begreifen sind noch aus der sogenannten allgemeinen Entwicklung des menschlichen Geistes, sondern vielmehr in den materiellen Lebensverhältnissen wurzeln, deren Gesamtheit Hegel, ….unter dem Namen „bürgerliche Gesellschaft“ zusammenfaßt, daß aber die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft in der politischen Ökonomie zu suchen sei.“

Und weiter:

„In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt.“

Goldene Worte, allgemeinste Sätze, nur wenige Zeilen aus dem riesigen Denkgebäude der Marx, Engels und Lenin. Braucht man sie deshalb nicht ernst zu nehmen?

————- Eine letzte erläuternde Bemerkung:

Marx verwendet hier (und ich folge ihm darin) „materiell“ in einem philosophischen Sinne. Es geht also um mehr als um „Fressen, Saufen und ein Dach über dem Kopf“. Auch Ideen können materiell werden, wenn sie die Massen ergreifen.