Jetztzeit (10) – Beobachtungen/Fragen/Thesen (3) – Erbitterte Auseinandersetzungen auf der Straße

Den zweiten Beitrag dieser Reihe, in dem ich zwei offenkundige Gemeinsamkeiten des „Krisentrios“ benannt habe, möchte ich dahingehend ergänzen, dass in der Abfolge der drei Krisen ein kontinuierlicher Anstieg von MASSENANGST zu beobachten ist.

In der Flüchtlingskrise gab es zwar durchaus Ängste, doch wurden diese von der massiven Propaganda von etwas Positivem, der „Willkommenskultur“, überdeckt. Die Politik der Klimakrise war bereits direkt auf die Erzeugung von Panik gerichtet, erzielte dabei aber nur mäßige Erfolge. Die Politik der Coronakrise setzte von Anfang an umfassend und systematisch, auch unter Einsatz drastischer medialer Mittel, auf die Angst der Individuen vor dem Tod und erreichte damit die politische Paralysierung der gesamten Gesellschaft. Jetzt zeigt die „Coronapolitik“ die Tendenz, die politische Paralysierung zur „neuen Normalität“ zu machen.

Was in der Gesellschaft gilt, was öffentliche Meinung ist, „common sense“, wird von Millionen Stimmen gebildet. Jede Person hat eine Stimme und kann sie nach ihrem eigenen freien Willen so oder so (oder gar nicht) ertönen lassen. Das gilt und ist umso nachdrücklicher festzuhalten, da diese persönliche Souveränität und Freiheit oft bis zur Unkenntlichkeit eingeschränkt wird.

Unter allen Bedingungen bleibt der Einzelne in der Verantwortung seiner Freiheit.

In der Realität aber sind die Stimmen in der Gesellschaft alles andere als gleichwertig. In „ruhigen Zeiten“ sind sie es nicht, wie schon die Bezeichnung „vierte Gewalt“ für die gewerblichen Meinungsführer mit ihrer Millionenreichweite ausdrückt. Hinzugekommen sind mit dem Internet „alternative Medien“, „Influencer“, private Äußerungsformen aller Art. Sie tragen zur angeblich so neuartigen Komplexität der modernen Gesellschaft bei und bilden sie zugleich ab.

Derzeit prügelt uns die Realität gerade wieder ein, dass die freie Äußerung und der Abgleich/die fruchtbare Wechselwirkung der unterschiedlichen gesellschaftlichen Stimmen am Ende ein Hirngespinst ist, das dem politischen Kampf der Mächtigen geopfert wird. Das sind dann „Stimmen“, die mit aller Härte, einschließlich brutaler Gewalt, durchgesetzt werden und von uns allen als die herrschenden zu akzeptieren sind.

Dieser Vorgang ist aktuell bestens dokumentiert, einmal in Berlin…

zum zweiten in Bukarest… („Ein Rentnerehepaar wollte in den Supermarkt (Kaufland) gehen. Davor standen aufgrund der Anordnung der Regierung irgendwelche Heinis mit Temperaturscannern und wollten diese auf das Ehepaar richten. Die waren aber damit nicht einverstanden. Die Frau wurde sofort ins Polizeiauto gesteckt. Das, was sich dann mit dem alten Mann und 8 Polizisten abgespielt hat, erinnert stark an die Zeit Ceaucescus.“- Hier der Bericht.)

und er wäre wohl mühelos in allen 185 Ländern des Corona-Ausnahmezustands zu dokumentieren.

Kritiker solcher Vorgehensweisen sind verwundert. Viele drücken ihr Unverständnis aus. Viele glauben, dass die Aufklärung über Corona verbessert werden muss. Sie suchen nach noch mehr überzeugenden Beweisen und feilen an ihrer Argumentation.

Ja, die Rationalität oder Irrationalität der Sachpositionen muss überprüft ggf. korrigiert werden. Noch dringender aber ist ein geistiger Ebenenwechsel. Was sind die Treiber, was die Konstanten hinter den Positionen, die machtvoll durchgesetzt werden? Werden materielle Interessen durchgesetzt? Wessen Interessen und von wem?

Die Antworten liegen nicht offen zutage auf der Ebene der Erscheinungen.