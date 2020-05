Jetztzeit (9)

Das Denken des Tages, „die herrschenden Gedanken der Epoche“, sind immer die Gedanken der herrschenden Klasse. Das hat Marx gesagt. Zwar gibt es einzelne Menschen, die das heute noch wissen. Es kann aber keine Rede davon sein, dass diese Einsicht – vom Klassencharakter all unseres politischen und geistigen Lebens – populär genug wäre, um vielen im täglichen Leben zu helfen.

Das Lügengebäude des Corona-Ausnahmezustands hat mittlerweile Dank einer Fülle kritischer Analysen und Wertungen seine Glaubwürdigkeit verloren. Doch es bleibt das herrschende „Narrativ“, wie man heute sagt.

Es ist nahe liegend, dass viele Kritiker gegen das sture Beharren auf dem Lügengebäude Sturm laufen. Nach 100 Gegenargumenten bringen sie das 101., das 102., das 110. Gegenargument. Doch es ist nicht der Mangel an Argumenten, der das Lügennarrativ fortherrschen lässt. Maßgebend dafür ist das Interesse der herrschenden Klassenkräfte!

Einige, die sich heute „Linke“ nennen, wissen schlicht nichts mehr von Marx‘ und Lenins Klassentheorie und -praxis (und gar differenziert von ihren Stärken und ihren Schwächen dreimal nichts). Andere Linke sind zu feige, sie anzuwenden.

Für die herrschende Klasse ist das eine höchst komfortable Situation. Laufend schärft sie und entwickelt sie ihre Herrschaftsinstrumente ohne jede Störung durch die Klassen da unten.

So beobachte ich z. Z., dass längst etablierte zivilisatorische Standards, systematisch zerstört werden. Unbestrittene Standards der wissenschaftlich-politischen Auseinandersetzung werden verletzt, werden unverblümt außer Kraft gesetzt. Und sie werden, nach entsprechender scharfer Kritik, in Worten wieder in Kraft gesetzt, in den Taten aber systematisch weiter ignoriert!

Diese Beobachtung gilt zumindest

bezüglich der unakzeptablen Qualität des PCR-Tests

bezüglich der Nichtrepräsentativität, also praktizierten Willkürlichkeit der Fallzahlenermittlung positiv Getesteter

bezüglich der unakzeptablen Ermittlung/willkürlichen Definition von „Corona-Toten“.

Die systematische Zerstörung zivilisatorischer Standards (Das sind ja Frontlinien früherer Klassenkämpfe!) im Interesse der herrschenden Oligarchien ist eine weit über konkrete Coronakrisen- oder Klimakrisenwellen hinausgehende Verschiebung des Klassenkampfs.

Ich habe mich oben auf Beispiele aus dem Bereich der Diskussionen um die Coronabedrohung beschränkt. Dasselbe Phänomen tritt ebenso krass im Bereich der Diskussionen um Rechtsstaatlichkeit und demokratische Grundrechte zutage.