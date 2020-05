Wodarg sagt: „Leben ist nicht trivial und kalkulierbar“

Der Krieg gegen einen Joker

„Die Pharma-Industrie und ihre Virologen versuchen derzeit, aus durchsichtigen Gründen, den Erreger SARS-CoV2 als stabilen Feind zu definieren. Für den „Krieg gegen das Virus“ braucht man die Gefahr in Form einer Stachelkugel. Eine „coronafreie Welt“ ist das erklärte Ziel des impf-besessenen Bill Gates und seiner politischen Freunde. Auch in Hinblick auf eine mögliche Impfung versucht man, uns die Illusion eines klar definierbaren Gegners in der Welt der Viren einzureden….“ mehr lesen

Wolfgang Wodarg, Jahrgang 1947, ist Arzt und Politiker. Er kämpft seit Jahrzehnten, teils in verantwortlichen Positionen, gegen die Korruption und für die Demokratisierung des Gesundheitswesens gegen die Interessen der Pharmaindustrie. Sein Anteil bei der Aufklärung des WHO-Schweinegrippenskandals 2009 ist unbestritten.

Wodarg hat sich frühzeitig dem Corona-Skandal der Jahre 2019/20 entgegengestellt. Seine humanistische Position vertritt er wissenschaftlich solide, politisch-polemisch und mit philosophischem Sinn. Als Aufklärer und Kämpfer, der in finsteren Zeiten Wissen und begründeten Optimismus verbreitet, wird er unerbittlich und bösartig bekämpft.

Ich drücke meine größte Hochachtung vor diesem Menschen aus.