Was Xavier Naidoo vertritt, ist in Deutschland, anders als in Frankreich, seit Jahrhunderten eine Außenseiterposition – die des radikalen plebejischen Demokraten. Naidoo vertritt diese Position als Bürger und Künstler, nicht als Journalist oder Politiker.

Meine Hochachtung!

Das hassen die deutschen „Eliten“ mehr als die Pest. Und die deutschen Untertanen auch.

Im folgenden Video von den Berliner Protesten am 25.4.2020 zur Verteidigung der Demokratie kommen Nicht-Untertanen zu Wort: