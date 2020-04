RKI-Wissenschaft („Zahlen-Voodoo“)

Das RKI ist eine Regierungs-Wissenschafts-Behörde. Was das bedeutet, darüber darf man nachdenken. (Erinnert ein wenig an NRO, die in Wahrheit RHO, Regierungshilfsorganisationen, sind.)

Mir fällt auf (nicht zum ersten Mal), dass diese Institution recht häufig ihre angewandten Methodiken ändert. Jetzt gerade bezüglich der Reproduktionszahl.

Plötzlich kommt Kai aus der Kiste, und es gilt eine neue Erzählung. Aber das stellen nur böse Menschen („Coronaleugner“, „Nazis“) fest, also diejenigen, die vom „Fortschreiten der Wissenschaft“ keine Ahnung haben.

Ich werde gelegentlich auf diese Änderungsproblematik (deren Gegenstück eine „Nichtänderungsproblematik“ zu sein scheint) zurückkommen.

——————-

Achgut spricht übrigens von „Zahlen-Voodoo“ und hat weitere interessante Informationen.