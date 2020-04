Und morgen gehe ich wieder zum Rosa Luxemburg-Platz und weise mein Pappschild vor

So ähnlich wie hier:

Aber den Text werde ich verändern, vielleicht so:

„Wir sind mündige Bürger des Rechtsstaats, keine Lemminge im Corona-Ausnahmezustand!“

Das man an in dem folgenden Video auf strikt gewaltlose Demoformen kommt, finde ich sehr gut. Was konkret vorgeschlagen wird – 1 Stunde Meditation, sitzend auf ’ner Decke – reizt mich nicht. Aber sich am „Nichtkampf-Prinzip“ zu orientieren, finde ich anregend.

Ich werde wohl mit meinem Schild vorm Bauch ruhig dastehen und auf und ab gehen.

Das ganze hat sowieso nur Sinn, wenn viele Menschen anfangen zu denken. Einzelne Krawallos und ihr Gebrülle führen zu nichts. Die Menschenmasse hätte die Macht zu etwas Besserem. Solange allzu viele sich in das ihnen Auferlegte schicken, wird sich nichts bessern. Es wird im Gegenteil immer schlimmer werden. Immer weiter.