Fundstück – 24.4.2020 – solide Information? Positive Ergebnisse der schwedischen Strategie gegen Corona

„Das schwedisch-belarussische Modell hat gewonnen. Herdenimmunität ist der richtige Weg. Studien und zufällige Tests zeigen, dass 600.000 oder ein Drittel der Bevölkerung des Stockholmer Bezirks an einer Koronainfektion gelitten haben.

Sie hatten keine Symptome oder so wenig, dass sie nicht einmal wussten, dass sie es hatten. Etwa 1.500 starben, die Sterblichkeit 0,25%. In einem harten Wettbewerb ist die saisonale Grippe nach wie vor führend. 0,25% sind Anteil der Infizierten, die Sterblichkeit für die gesamte Bevölkerung würde 0,015% betragen, was dazu führen würde, dass die saisonale Grippe zweifellos gewinnt.“ (Quelle)