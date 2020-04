April! April!

Entschuldigung! Der Janosch musste natürlich jugendfrei bleiben. In Wirklichkeit ist Panama noch viel, viel schöner. Dort ist es immer warm und sonnig und die linde Luft kündet vom immerwährenden Frühling.

Die Menschen sind davon wie berauscht und huldigen fortwährend der Schönheit und der Liebe – wie ein Poet sagen würde. Opa sagt es etwas prosaischer: Die Männer machen sich gern in aller Öffentlichkeit über die Weiber her. Und die Weiblein, nicht faul, können nicht genug kriegen von den sehnsüchtigen verwirrten Jungspunden. Welch ein wechselseitiges Vergnügen!

Nur die Kanzleuse von P. beobachtete das Treiben etwas neidisch. Sie, manchmal alte weiße Umweltsau genannt, musste in ihrem Palast hocken und Tag und Nacht für das Wohl regieren. Nur selten verirrte sich etwas Schönes von draußen in ihre Nähe.

Da hatte sie eine witzige Idee (übrigens zum ersten Mal in fünfzehn Regierungsjahren): Am 1. April verkündete sie, dass Männlein und Weiblein sich nur an getrennten Tagen in der Öffentlichkeit bewegen dürfen – die Weiber am Montag, Mittwoch und Freitag und die Männer am Dienstag, Donnerstag, und Samstag. Der Sonntag wurde für Diverse freigehalten.

Die Panameser und Panamesinnen waren zuerst sprachlos. Doch die Verwirrung legte sich, und zunehmend freudig wurde die aufregende Bereicherung begrüßt. Die Einen kümmerten sich wenig um die neue Regelung – schließlich war 1. April – und schnackselten munter drauflos. Es gab aber auch kapriziöse Damen, die ihre Liebhaber mit Verweis auf das neue Gebot, schier unerträglich schmachten ließen.

Wie es im Einzelnen auch lief, am Ende des Tages herrschte allgemein große Zufriedenheit. Spontan beschlossen alle Panameser und Panamerserinnen, dass ihre Kanzlerin die größte Aprilscherzerin des Jahrhunderts sei. (Die Abstimmung, wie man sich denken kann, wurde mittels Schwenken des Panamahuts autorisiert.)

Die Kanzleuse war äußerst geschmeichelt über soviel herzliche Zustimmung. Wenn sie das passende Naturell gehabt hätte, wäre sie wahrscheinlich überwältigt gewesen. Wie dem auch sei: Sie ließ sich hinreißen, ab sofort alle kommenden Tage zu ersten Aprilen zu erklären.

So erbrachte die besondere Maßnahme am 1. April in Panama viel Gutes.