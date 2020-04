Daten zur Fake-Pandemie (BRD)

In der BRD werden seit Wochen steigende Zahlen von positiv auf Corona Getesteten präsentiert als Anzeichen einer heranrollenden Welle, die das Gesundheitssystem zusammenbrechen lassen könnte. Am 22.3.2020 verkündete die Regierung der GroKo Maßnahmen des Ausnahmezustands mit der Begründung, damit diese alles verschlingende tödliche Welle abzuwenden.

Dank der Hartnäckigkeit des Journalisten Paul Schreyer wurde der Öffentlichkeit (zumindest der energisch um Aufklärung bemühten) bekannt, wie der Anstieg der Fallzahlen in der 11. und 12. Kalenderwoche zustande kam. Auch ich habe diese Daten hier im Blog referiert.

Ich komme heute auf diese Daten zurück, weil ich einen – offenbar – Rechenfehler entdeckt habe, der dazu führt, dass der Prozentwert der positiv Getesteten bei Schreyer zu hoch ausgewiesen wird.

Die Daten des RKI vom 26.3.2020:

Die exakte Rechnung führt zu diesem Ergebnis:

11. Kalenderwoche, 9.3. bis 15. 3. – Anzahl der Tests 127.457.

Anders als vom rki am 26.3. angegeben (Screeshot), waren laut rki-Bericht vom 15.3. per 15.3. nur 4195 oder (2. Zählweise) 4838 Personen positiv getestet. (Ein Wert von 7.582 wurde erst zwischen 17. 3. und 18. 3 ausgewiesen.) Diese Werte beziehen sich auf den gesamten Zeitraum der Messungen, also nicht nur auf die 11. Kalenderwoche. Ich verwende zur weiteren Rechnung den Wert 4195, da diese Zählweise später zu alleinigen wurde.

In der 11. KW waren also maximal 4.195 von 127.457 = 3,3% der Getesteten positiv.

12. Kalenderwoche, 16.3. bis 22. 3. – Anzahl der Tests 348.619.

Im Verlauf der 12. KW kamen 14.415 positiv Getestete dazu. Diese Zahl ergibt sich als Differenz zwischen den am 22.3.als positiv Gemeldeten, nämlich 18.610 (rki-Bricht vom 22.3.), minus den 4195 Gemeldeten vom 15.3.

In der 12. KW waren also 14.415 von 348.619. = 4,1% der Getesteten positiv.

13. KW – Es gibt vage Angaben (u. a. Drosten), dass seit der 13. KW rund 500 T Tests wöchentlich durchgeführt werden.

Diese Zahl in Beziehung gesetzt zur Zahl der in der 13. KW positiv Getesteten (rki-Bericht vom 29.3.), nämlich 52.547-18.610= 33.937, ergibt in der 13. KW 6,8%. Wie gesagt, eine vage Annäherung.

Ein Strategiepapier des Bundesinnenministeriums verlangt, so heißt es in Zeitungsberichten, eine Verdreifachung der Testkapazitäten auf 1,5 Mio/Woche.

Damit wäre für einen weiteren dramatischen Anstieg der „Coronafälle in Deutschland“ (korrekt müsste es heißen: Anzahl der mit einem zweifelhaften Test als positiv Ermittelten) gesorgt.

Zwei Nachbemerkungen:

Selbstverständlich ist die „Auswahl der Getesteten“ meilenweit von einer wissenschaftlich ermittelten Zufallsauswahl der Bevölkerung entfernt. Als sicher kann gelten, dass diese Prozentwerte erbringen würde, die erheblich unter den oben ermittelten Werten liegen würden (und sich also noch weniger zur Panikmache eignen würden).

Jeder, der schon mal von der „Sonntagsfrage“ gehört hat, kann wissen, dass das Erstellen einer repräsentativen Stichprobe zum einfachsten Handwerkzeug jeder Umfrage gehört.

2. Ich betrachte „Corona“ als soziales, politisches, auch epidemologisches Problem. Es liegt mir fern, Erkrankungen durch das Corona-Virus zu leugnen oder gar dramatische Verläufe, die es gibt, zu verharmlosen. Traurige und bittere Schicksale von einzelnen und auch vielen Erkrankten sind das Eine. Eine Gesellschaft gezielt in Panik und Ausnahmezustand zu führen ist etwas völlig Anderes.

Das völlig Andere ist, dass wir die ersten Schritte getan haben (ich hoffe „probeweise“) in einen „Faschismus mit menschlichen Gesicht.“

Leute, benutzt den eigenen Kopf!