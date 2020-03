Schwarzer Mann – ein Ohrwurm

(Wenn eine Fehlermeldung kommt, das Video bitte direkt bei Youtube aufrufen: https://www.youtube.com/watch?v=yqKPmPf6nHo

.

Drunten am Fluss steht a schwoarzer Mo

Und koaner woass wer des is

Er hat an schwarzen Hut aufm Kopf

Und a Grinsen steht in seim G’sicht

Fürchtet Ihr den schwarzen Mann?

Nein Nein Nein

Wenn er aber kommt?

Dann laufen wir davon‘

Hurax dax, packs bei da Hax‘,

Renn so schnell wias konnst

Sonst bist verlorn‘

Hurax dax, reiss di zsamm,

Renn so gschwind wia da Wind

Sonst hast verlorn.

Jeder hot Angst vorm schwarzen Mo

Und koana woas wo er is

Und wenn n‘ amoal siegst, dann renn davo

Die dawisch i ah no!

.