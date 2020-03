Dieses selten gehörte Lied sang Afonso 1970 bei einem Konzert in Paris.

„Beim Passieren in Carapeços Alles war am Fenster Alles war am Fenster…. Sie ahnten nicht, welcher Fremden ich mein Herz geben würde…“

Ein Mitschnitt des ganzen Konzerts ist hier zu finden. Und Afonso klingt in diesem Konzert ganz erstaunlich für mich.