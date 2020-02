Mit Vernunft* wäre die Regierungskrise in Thüringen leicht zu lösen

*Vernunft ist nicht „Ideologie“ und schon gar nicht „Hysterie“.

Die Lösung wäre demokratisch und transparent. Keine Partei müsste sich verbiegen. Es gäbe kein Koalitionsgezerre, keine Kungelei. Tricks und Finten wären überflüssig.

Die Lösung ist eine Minderheitsregierung der Linkspartei. Diese Regierung würde die Kontinuität der laufenden Arbeit sichern sowie einige wenige Ziele/Aufgaben verbindlich formulieren. Etwa:

Auf jeden Fall Neuwahlen in angemessener Zeit, spätestens im Oktober/November 2020.

Darüber hinaus würde diese Regierung nur wenige (vielleicht zwei bis drei) konkrete Vorhaben nach entsprechender Vorbereitung beschließen/durchsetzen. Und zwar Vorhaben, die im Wahlprogramm der AfD zur Landtagswahl 2019 formuliert sind. Natürlich geht es dabei nicht um Geschenke an die AfD. Man würde Vorhaben auswählen, die genau so gut den Wahlzielen der Linkspartei entsprechen. Also vorhabenbezogene, befristete Kooperation mit der AfD, keineswegs ein Parteienbündnis.

Sind denn solche Vorhaben überhaupt denkbar? Ich kenne die Thüringer Verhältnisse nicht gut genug, um ausgereifte Vorschläge zu machen. Jedoch bietet schon eine knappe Durchsicht des AfD-Wahlprogramms ausreichend Ansatzpunkte. Beispiele aus dem Wahlprogramm:

Aus Abschnitt 01 | Für eine lebendige Demokratie, S 8:

„Die Thüringer AfD will die Instrumente der direkten Demokratie stärken. Wo immer es geht, muss die politische Beteiligung der Bürger unterstützt werden. Den

Bürgern dürfen von Regierung und Verwaltung keine Steine in den Weg gelegt werden. Das bedeutet insbesondere: Die Anzahl der Unterschriften, die für die Durchführung von Volksbegehren notwendig ist, muss abgesenkt werden. Das Volk darf

nicht darin behindert werden, eigene Gesetzentwürfe einzubringen, und der Staat

soll die Mitwirkung des Volkes an der Gesetzgebung mit den ihm zur Verfügung

stehenden Mitteln nach Kräften unterstützen. Dementsprechend fordern wir die

Absenkung der Quoren für Volksentscheide und eine stärkere Unterstützung der

Bürger durch die Verwaltung bei allen direktdemokratischen Verfahren.

Darüber hinaus müssen die Bürger die Möglichkeit erhalten, über Gesetze des

Landtages das letzte Wort zu sprechen. Wir setzen uns deswegen für verpflichtende und freiwillige Referenden ein: Nach dem Vorbild der Schweiz soll es auch in

Thüringen den Bürgern möglich sein, Gesetze des Landtages zu kippen. Die Bürger

müssen den Abgeordneten auf die Finger schauen können – und das geht am besten, wenn sie Gesetzen, die an der Lebenswirklichkeit vorbeigehen oder die zu nicht

gerechtfertigten Belastungen führen, die Zustimmung verweigern. Schließlich

muss das Volk bei Verfassungsänderungen zwingend beteiligt werden und über

entsprechende Änderungen abstimmen dürfen.“

Aus Abschnitt 07 | Für ein leistungsfähiges Sozial- und Gesundheitssystem, S 43

„Die steigende Lebenserwartung führt zu einem erhöhten Bedarf an medizinischer

Versorgung. Diese kann nicht in erster Linie durch die Kliniken geleistet werden. Ein

solides System aus Hausärzten und grundversorgenden Fachärzten, auch im ländlichen Raum, ist als Basis unerlässlich. Um eine gute medizinische Versorgung zu sichern, müssen Arztpraxen im ländlichen Raum deutlich stärker unterstützt werden.

Um die Zeiten zu überbrücken, in denen kein Arzt verfügbar ist, sollten Räume bereitgestellt werden, welche von benachbarten grundversorgenden Ärzten als Satellitenpraxen genutzt werden können. Unterstützend können speziell ausgebildete

Gesundheitsassistenten eingesetzt werden. Diese würden die alltägliche Versorgung leisten und in besonderen Situationen Rücksprache mit ihrem zuständigen

Arzt halten.“

Aus Abschnitt 11. Für eine vernunftbasierte Energie- und Klimapolitik, S 62f

„Unser Ziel ist es, in unserem modernen,hochentwickelten Industrieland wieder die zuverlässige, sichere und preisgünstige Stromversorgung zu organisieren, die wir vor zehn Jahren noch hatten. Hierzu setzen wir mittelfristig auf moderne Gaskraftwerke, die sauber, umweltfreundlich und preisgünstig Strom dann erzeugen, wenn er wirklich benötigt wird. Mit Russland, Norwegen und den Niederlanden verfügen wir über extrem zuverlässige Gaslieferanten. Selbst Russland hat in der Hochphase der Konfrontation im

Kalten Krieg die Erdgasabhängigkeit Deutschlands nie für politischen Druck missbraucht. Alles spricht dafür, mit diesem Land eine verlässliche Energiepartnerschaft

zu begründen, statt sich gegenseitig mit Sanktionen zum Vorteil anderer zu bekämpfen. Darüber hinaus möchten wir weiteren Gaslieferanten den Zugang zum

deutschen Netz ermöglichen.“

Aus Abschnitt 13 | Für eine verantwortungsbewusste Land- und Forstwirtschaft, S 72

„Absatzhindernisse für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus Thüringen müssen beseitigt werden. Deswegen kritisieren wir die Russland-Sanktionen mit Entschiedenheit.

Alternativen Formen der Landwirtschaft – wie z. B. der sogenannten solidarischen

Landwirtschaft oder der Agrarforstwirtschaft – stehen wir offen gegenüber.“

Wahrscheinlich braucht es für die vorgeschlagene Lösung nicht nur Vernunft, sondern auch Phantasie, vielleicht sogar Mut ;-)). Es könnten wohl etliche positive Effekte erreicht werden. Sogar Frau Merkels Wunsch, den „unverzeihlichen Vorgang“ der damaligen Wahl irgendwie aus der Welt zu schaffen, wäre erfüllt. Obwohl unsere „mächtigste Frau“ vielleicht immer noch not amused wäre. Weil ihr Befehl nach „demokratischer Rückabwicklung“ immer noch missachtet würde?