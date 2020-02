Gegen politische Unwissenheit! Gegen politische Heuchelei!

Der Deutsche Freidenker-Verband

zur Kundgebung „Kein Pakt mit Faschisten“ in Erfurt

Quelle: Webseite des deutschen Freidenker-Verbandes

Über den oben abgebildeten Flyer hinaus, liegt die folgende Stellungnahme der Freidenker und der Neuen Rheinische Zeitung vor:

Stellungnahme anlässlich der Großdemo „#nichtmituns – Kein Pakt mit Faschist*innen…“ am 15.02.2020 in Erfurt

Kein Pakt mit Faschisten

Vom Deutschen Freidenker-Verband

„Am 15.02.2020 findet in Erfurt eine bundesweite Großdemo unter dem Motto „#nichtmituns – Kein Pakt mit Faschist*innen – niemals und nirgendwo!“ statt. Im Aufruf dazu – getragen von #unteilbar und DGB Hessen-Thüringen – heißt es: „Der 5. Februar 2020 markiert einen Tabubruch. CDU und FDP haben gemeinsam mit der extrem rechten AfD in Thüringen einen Ministerpräsidenten gewählt – allen vorherigen Versprechen zum Trotz… Die Brandmauer gegen die Faschist*innen hat einen tiefen Riss…“ Das Malheur von Erfurt darf nicht Schule machen. Damit würde die Funktion der AfD, die anderen Parteien rein zu waschen, großen Schaden nehmen. Der Deutsche Freidenker-Verband hat in Form eines Flyers eine Stellungnahme verfaßt, in der die Freidenker deutlich machen: „Die anderen Kapitalistischen Einheitsparteien haben mit ihrem Lohn-, Renten- und Sozialabbau die AfD groß gemacht, sie nutzen die Anti-AfD-Proteste als Nebelvorhang, um dahinter noch größere Sauereien durchzuziehen. Der ‚Rechtskurs‘ ist schon lange Regierungspolitik…“ Und auf das Manöver „US Defender Europe 2020“ bezugnehmend heißt es: „Die abenteuerlichen Kriegsspiele können verhindert, die Schließung der US/NATO-Basen in Deutschland erreicht werden: durch Kündigung des Truppenstationierungsvertrags… Leistet Widerstand gegen die Gehirnwäsche, die uns Russland zum Feind machen will! NATO raus und raus aus der NATO! Wer gegen die reale Rechtsentwicklung, die Kriegsvorbereitung protestieren will, muss gegen das Kriegsmanöver ‚Def 2020‘ demonstrieren!“

(Quelle)