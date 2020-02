A – Die erste Kraft nenne ich mit ihrer Marke: „Merkel“.

B – Die zweite Kraft umschreibe ich mit „AfD“ und „Werteunion“, demnächst vielleicht mit „Maaßen“.

C – Die Nicht-Kraft ist die „radikale Demokratie“ oder der „demokratische Sozialismus“.

Ich gebe zu, dass dieses Tableau allzu knapp gehalten ist, aber für’s Erste soll es genügen.

Zu A sind alle Parteien des Parteienkartells zu zählen, also CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP, Linke, sowie ein Universum von NRO und Sozialmedien. Jede dieser Parteien hat eine spezifische Funktion. Die AfD bildet den Kern von B, zu dem auch NRO und Sozialmedien gehören. C hat keine nennenswerte Partei, wenige NRO und Sozialmedien.

A und B, ganz klar, sind bürgerliche/kapitalistische/antisoziaistische Kräfte. C, als Partei faktisch nicht vorhanden aber notwendig, ist zumindest nichtkapitalistisch, am Ende wohl sozialistisch. C kann partiell mit A ebenso wie mit B zusammenarbeiten (tendenziell eher mit der nichtherrschenden Clique) aber niemals ein Bündnis eingehen.

A und B stützen sich beide auf die bürgerliche, also formale Demokratie, auf den bürgerlichen Rechtsstaat. A beherrscht diese/diesen z. Z., fühlt sich partiell behindert und tendiert dazu, sie/ihn zu reduzieren. B beherrscht diese/diesen z. Z. nicht und stützt sich auf ihn und tendiert dazu, sie/ihn zu stärken.

A ist offen und verdeckt imperialistisch und prozionistisch. B ist prozionistisch lässt aber (noch?) keine deutlich imperialistische Orientierung erkennen (oder meine Wahrnehmung ist lückenhaft).

A und B als gleichermaßen konsequente Vertreter kapitalistischer Interessen sind beide – wenn das „freiheitliche Staatsinteresse“ es erfordert – offen für faschistische „Lösungen“. A bestätigt diese Einschätzung durch praktische Politik bei gleichzeitig exzessiver Antinazi-Rhetorik und Symbolik. B bestätigt dies vor allem durch Rhetorik des sogenannten „Flügels“.

A und B sind beide konsequent neoliberal.

A ist entschieden globalistisch und treibt „Ermächtigung der EU“, „Grüne Ökonomie“ und „Große Transformation“ voran. B verlangt „Nationales zuerst“ und Konservierung tradierter ökonomischer und kultureller Verhältnisse und Werte bei gleichzeitiger Pro-EU-Position.

A und B, obwohl „nur“ unterschiedliche Fraktionen derselben Klasse, können sich – wie die historische Erfahrung lehrt – bis zum Totschlag bekämpfen.

A und B als gleichermaßen unbeirrte Vertreter kapitalistischer Interessen wirken beide mächtig in Richtung der weiteren Vertiefung der Krise des Kapitalismus zu einer Existenzkrise der Menschheit.

Das nicht vorhandene C ist die notwendige politische Kraft, um die Existenzkrise der Menschheit ausreichend klar zu erkennen und zu lösen. An dieser Stelle, beim Blick auf das globale Menschheitsproblem, erweist sich endgültig die Sicht nur auf Deutschland als zu eng. Die Herausbildung der „Multipolaren Weltordnung“ steht auf der Tagesordnung, ihr Inhalt muss bestimmt und die deutschen politischen Hauptkräfte (und Nichtkräfte) müssen zu ihr in Beziehung gesetzt werden.