Meine neue tägliche Gewohnheit: Die deutsche Stromproduktion beobachten

Sage keiner, dass man im Alter kaum noch Neues lernt und nur in liebgewordenen Gewohnheiten verharrt.

Vor drei, vier Monaten hatte ich noch keine Ahnung von der deutschen Stromproduktion. Ich wusste nicht einmal, wo man entsprechende Informationen findet. Nun hat es die Klimadiskussionen mit sich gebracht, dass mich (neben anderen großen Themen) die Fragen der Energiewende in Deutschland erheblich interessieren. Seitdem verfolge ich die Daten zur Stromproduktion fast täglich, die auf den Webseiten „Agora Energiewende“ und „Fraunhofer ISE“ zu finden sind (übrigens beide pro-Energiewende).

Damit werde ich noch lange nicht zum Fachmann. Aber ich erhalte doch eine Orientierung, bekomme ein Gespür für Größenordnungen und Zusammenhänge und falle auf manche Schlagzeile der Mainstreammedien nicht mehr herein.

Die deutsche Stromerzeugung und der Verbrauch liegt an Wochentagen (wie man hier sehen kann) mit den üblichen Tag- und Nachtschwankungen oberhalb 75 GW, an Wochenenden darunter. In der verlinkten Grafik ist schön die Volatilität der Produktion aus Wind und Sonne zu erkennen – am 7. Februar ein absolutes Minimum (Wind 3,5 GW), am 11.2. ein enormes Hoch (Wind zwischen 35 und 40 GW). Der Verbrauch aber zeigt an beiden Tagen keinerlei Volatilität.

Ich meine, dass jeder Laie verstehen kann (auch 12-jährigen Kindern traue ich das zu), dass hier enorme Ausgleichsleistungen erbracht werden müssen. Und zwar zu jeder Stunde! Auf die Frage: Wer erbringt die? muss es absolut überzeugende Antworten geben. Es steht einfach zu viel auf dem Spiel.

Die Daten des betrachteten Zeitraums sind noch aus einem anderen Grund denkwürdig. Dazu diese Grafik der Importe und Exporte.

Am 7.2., beim Minimum der „Erneuerbaren“ war Deutschlands Stromimport höher als der Export, bei gleichzeitig hohem Strompreis von bis zu 59 €/MWh, also Verlust. Am 10. und 11. aber, als wir „im Windstrom schwammen“, da exportierten wir auf Teufel komm raus bei Strompreisen um 0 oder sogar -15€/MWh, also wieder ein Verlustgeschäft. Wir verschenkten Strom und zahlten sogar noch drauf (vermutlich um die Netzstabilität zu gewährleisten), damit Andere den Strom verklappten. Es heißt das der kostendeckende Strompreis bei 40 €/MWh liegt.

Die Fairness gebietet es, mitzuteilen, dass ich solche analytischen Betrachtungen der Fakten zuerst via EIKE gefunden habe, z. B. hier. Wissenschaftliche Daten zu ignorieren, weil sie auf einer Plattform erscheinen, die eigene Interessen verfolgt, ist unakzeptabel. Kritische Auseinandersetzung ist notwendig. Ächtung ist das Gegenteil davon.