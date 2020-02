Demokratie – „ein unverzeihlicher Vorgang“ (Angela Merkel)

2019 hatten die Wähler Thüringens gewählt. (Ein Drittel der Wahlberechtigten hatte sich nicht beteiligt. Aber das gilt ja als normal.)

Jetzt haben die damals ordentlich gewählten Abgeordneten einen Ministerpräsidenten gewählt. Und nun, oh Graus, haben wir

Hitler 2.0!

Jedenfalls suggeriert uns das Ramelow, und auch Merkel – „die CDU“ – reagiert schrill:

ALLE vom derzeitigen Parteienkartell (Zur Erinnerung: Das sind CDU, CSU, Grüne, SPD, Linke, FDP) verlangen, dass nun neu gewählt wird. Und zwar „wirklich demokratisch“, d. h. solange, bis das Ergebnis dem Parteienkartell passt.

Die wohlfeilen Politikervorschläge sollten uns nicht hindern, erst einmal zu überlegen:

Ein relevanter Teil der Wähler ist froh darüber, dass das Parteienkartell, koste es, was es wolle, die AfD bekämpft. Diese Wähler glauben, dass die AfD eine faschistische Partei ist. Sie glauben auch an „die Machtergreifung“ des Adolf Hitler durch demokratische Wahlen. (Der Blick auf Klasseninteressen hinter dem politischen Tagesgeschäft ist ihnen fremd.) Diese Wähler – #unteilbar und #wir sind mehr – stehen ohne wenn und aber hinter ihrer GroKo. Dass diese sich z. B. gerade maßgeblich an den größten Kriegsspielen seit 1945 an Russlands Grenzen beteiligt, ist keine Beachtung wert.

Ein anderer relevanter Teil der Wähler – in Thüringen stellvertretend für Ostdeutschland etwa ein Viertel – sind der Meinung, dass es zur Politik des Parteienkartells dringend eine demokratische Alternative geben muss und sehen diese in der AfD.

Das AfD-Wählerviertel steht nicht für eine faschistische oder rechtsextreme Politik, obwohl ihm zweifellos auch Rechtsextreme angehören. Diese Wählergruppe steht für eine eher konservative bürgerliche Opposition. Sie stellt sich hinter die AfD, weil in dieser (in sich uneinheitlichen) Partei der bürgerliche Konservatismus stark ist.

Das Parteienkartell vertritt durchweg, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, eine neoliberale und globalistische Politik. Die Mehrheit des Volkes ist Opfer dieser Politik. Protest und Opposition werden anwachsen.

Linke und radikale Demokraten müssen das Parteienkartell verlassen und eine glaubwürdige radikal-demokratische Opposition formieren. Diese Opposition darf sich nicht scheuen, demokratische Forderungen zu vertreten, auch wenn diese im konkreten Fall auch von der AfD vertreten werden. Dies nicht zu tun, läuft darauf hinaus, der bürgerlich-konservativen (und antisozialistischen) AfD das Feld zu überlassen (und voraussichtlich auch ihren extrem rechten Flügel zu stärken).

Die Stigmatisierung der AfD, einschließlich ihrer systematischen Falschbeschuldigung als faschistisch, kann nicht der Weg der Demokratie sein.