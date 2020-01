Fundstück – 28.1.2020 – „Warum die New Silk Roads eine „Bedrohung“ für den US-Block darstellen“

Pepe Escobar in einer geopolitisch und historisch weit ausgreifenden Betrachtung:

„Wenn die Chinesen bei der Förderung der Neuen Seidenstraße den Austausch von Menschen zu Menschen als eines ihrer Hauptmerkmale betonen, meinen sie den tausendjährigen Euro-Asien-Dialog.“

„Die Aufklärung konnte Asien unmöglich in ihre eigenen starren Geometrien einschließen. Europa hörte auf auf, Asien zu verstehen, … „ –(Ob Escobar den „West-östlichen Divan“ nicht kennt, den Lessing, den Mozart?) –

„Die Belt and Road Initiative (BRI) ist, wie die von China geführte New Silk Roads, in vielerlei Hinsicht ein historischer Meilenstein. Langsam und sicher entwickeln wir uns zu einer wirtschaftlich vernetzten Gruppe von eurasischen Spitzenlandmächten, die von Shanghai bis ins Ruhrgebiet koordiniert vom enormen technologischen Know-how Deutschlands und Chinas und den enormen Energieressourcen von Shanghai profitieren Russland.

Die tobenden 2020er Jahre könnten den historischen Höhepunkt darstellen, an dem dieser Block den gegenwärtigen, hegemonialen Block der Atlantiker übertrifft.“

„Deutschland wird bald eine überlebenswichtige Entscheidung treffen müssen. Es ist, als wäre dies eine dramatischere Erneuerung der Debatte zwischen Atlantik und Ostpolitik. Die deutsche Wirtschaft weiß, dass der einzige Weg für ein souveränes Deutschland, seine Rolle als globales Exportschloss zu festigen, darin besteht, ein enger Geschäftspartner Eurasiens zu werden.“