Fundstück – 2.1.2020 – Kurden, Rojava, Öcalan

Via „Linke Zeitung“ bin ich auf den ursprünglich aus Österreich kommenden Artikel „Rojava: Revolution oder imperialistisches Aufmarschgebiet?“ gestoßen. Das ist wirklich reichlich Lesestoff. Wer aber mal an einer etwas anderen Sichtweise interessiert ist, kommt auf seine Kosten. Der Artikel bring an Hand der Kurdenfrage viel Erhellendes darüber, wem die westliche Systemlinke/Scheinlinke hinterherläuft. Besonders die detaillierte Auseinandersetzung mit Positionen Öcalans hatte für mich Neuigkeitswert.

