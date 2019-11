Das freiheitliche Blättchen „Zeit“ inszeniert blitzschnell …

Aufregung um Holocaustäußerungen des XR-Gurus Robert Hallam.

Am 20.11.19 9:15 Uhr lässt das Blättchen den aus anderem Zusammenhang leidlich bekannten Herrn Hallam etwas über den Holocaust räsonieren. (Was er da sagt, scheint zwar (soweit ich aus der Zeit-Online-Notiz schließen kann) nicht falsch zu sein, ist aber unakzeptabel flapsig ausgedrückt.)

Am 20.11. 10.28 Uhr weist XR Deutschland auf Twitter und selbigen Tags 13:16 Uhr auf Zeit Online die Äußerungen von Herrn Hallam entschieden zurück und teilt auch mit, dass H. bei XR Deutschland nicht mehr willkommen sei.

Ich will jetzt nicht erörtern, warum das Transatlantiker-Zentralblatt das Thema brauchte. Vielleicht sah man Bedarf an Feinjustierung. (Ebenfalls sofort hat ein Buchverlag reagiert, der Hallams Buch bringen wollte.) Die prompte Übernahme (20.11.18:09 Uhr) des ganzen Vorgangs in die Tagesschau lässt vermuten, dass es einerseits um die Weiterführung der deutschen Volkserziehung geht und ebenso darum, die XR-Blase medial wieder mehr aufzupumpen.

Interessant finde ich, dass in XR ein oder eine Jemand fähig ist, von einer Minute zur anderen für die komplette (angebliche) „Basisbewegung“ in Deutschland zu sprechen. Das ist mal ’ne basisdemokratische Willensbildung in Racketentempo! Aber vielleicht ist Basis ja überflüssig, wenn die „Pressefrau“ Annemarie Botzki spricht.

Kleine Veranschaulichung dessen, wie „revolutionäre Kräfte“ von 0ben funktionieren.