Fundstück – 12.11.2019 – „Marginal Violence“

„Marginal Violence“ ist ein bestimmtes taktisches Vorgehen von „Aktivisten“, wenn die üblichen Methoden von Farbrevolutionen nicht zum Erfolg führen. Ein instruktiver Bericht dazu aus Hongkong von MoA. Ich meine, dass wir solche Tendenzen im Auge behalten sollten. Mit der „gewaltlosen Bewegung“ XR (dabei die „Ikone“ Carola Rackete) sind auch hierzulande Voraussetzungen geschaffen.

„Eine wichtige Idee, die in Online-Foren verbreitet wurde, ist jetzt fest in meinem Kopf verankert. Es heißt Marginal Violence Theory (暴力 暴力 邊緣), und es besagt, dass Demonstranten Gewalt nicht aktiv anwenden oder befürworten sollten, sondern die aggressivsten gewaltfreien Maßnahmen ergreifen sollten, um die Polizei und die Regierung an ihre Grenzen zu bringen.

Die Demonstranten sollten nachdenklich die Gewaltfreiheit verschärfen, vielleicht sogar zu milder Gewalt greifen, um die Regierung an den Rand zu drängen.“ (maschinell übersetzt)