Klimaprotest als politisches Problem

Der Protest ist ein Problem mit vielen Seiten.

Erste Schwäche: Die Ausrichtung auf „das Klima“, auf „CO2“ und „Kipppunkte“ und „Meeresspiegel“ und dergleichen ist viel zu eng.

Stattdessen ist eine Ausrichtung darauf, die Gefahren der Umweltschädigung und -zerstörung in ihrer ganze Komplexität abzuwenden notwendig.

Zweite Schwäche: Selbst eine Ausrichtung auf die ganze natürliche Umwelt ist viel zu eng.

Stattdessen müssen die gleichermaßen katastrophalen sozialen (darunter Aufrüstungen und Kriege aller Art!) und natürlichen Krisenursachen in ihrer Einheit angegangen werden.

Dritte Schwäche: Die Proteste appellieren an „die Politik“ endlich konsequente bzw. radikale Maßnahmen einzuleiten. Sie richten sich auf die Verbesserung des herrschenden kapitalistischen Systems.

Stattdessen ist die Einsicht notwendig, dass die herrschende Politik, die konsequent auf die Sicherung kapitalistischer Profite gerichtet ist, Teil des Problems ist.

Vierte Schwäche: Die Protestbewegung verbindet bisher nicht ihre Event- und Medienfreudigkeit mit intensiver Bildungsorientierung und Strategie – bzw. Projektentwicklung.

Stattdessen muss der große Gedankenaustausch zur Entwicklung von Konzepten und Schritten hin zu einer Neuen Sozialordnung begonnen werden. Das wäre eine demokratischer Prozess der die aktive Beteiligung Aller braucht, aller sozialer Schichten, Bildungsniveaus, Fachdisziplinen und Generationen.

Eine Stärke: Die Kinder- und Jugendproteste sind zwar überwiegend systemkonform. Sie haben aber (von den Systemmedien unterstützt!) eine erhebliche Anzahl von Menschen erreicht, die sich an Protesten beteiligen. Nicht alle diese Teilnehmer tragen gleichermaßen Scheuklappen. Die Protestierenden lernen aus ihren Erfolgen oder Misserfolgen. So zeigen Diskussionen, etwa auf der Webseite von FfF, dass die unvermeidliche Auseinandersetzung mit den Problemen der Bewegung beginnt ( zum Beispiel: hier). Es gibt also ausreichend Grund, dass sich auch Kritiker und Skeptiker offensiv an den Protesten und Diskussionen beteiligen. Ich werde es tun.