Meine Politik- und Partei-Thesen

Die AfD ist keine faschistische Partei. Sie so zu bezeichnen, ist politischer Analphabetismus. Sie ist bürgerlich-neoliberal, zugleich globalisierungsskeptisch vielleicht sogar -feindlich. Also greift sie auf den bürgerlichen Nationalismus zurück. Den gibt’s nicht ganz ohne Nazi. Auch Patriotisches wird bedient. Und immer leidenschaftlicher Antikommunismus! AfD ist eine uneinheitliche, vielfach gebrochene Sammlung groß-, mittel- und kleinbürgerlicher Kräfte und daher (noch) politisch schwach. Im besten Fall wirkt sie für eine multipolare Welt,… als Interessenabgrenzung sich gegenseitig akzeptierender (wie lange?) Imperialismen.

Das Parteienkartell CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne ist ebenfalls bürgerlich-neoliberal. Jede dieser Parteien treibt das transatlantisch-zionistische Konzept der Globalisierung voran, das auf die Weltherrschaft eines Netzes/Filzes weniger westlich-zionistischer Oligarchenclans hinausläuft (die von den Schreihälsen aller Art nie benannt werden, die aber zu benennen sind). Das wäre das erste weltumfassende totalitäre System in der Geschichte. Als „Weltfaschismus“ wäre es zwar nicht falsch aber doch nur mangelhaft bezeichnet, denn es zeigt erheblich äußerliche Unterschiede zum Hitlerfaschismus, seinem dann 100 Jahre zurückliegenden Vorläufer. Als solche Unterschiede fallen ins Auge: „Weltoffenheit“, „Menschenrechts-“ und überhaupt „Humanitätspathos“, massenhafte „freie“ Informationsszenerie. Die Etablierung dieser Weltherrschaft würde voraussichtlich mit einer einzigartigen (planetaren) Menschheitskrise zusammenfallen mit heute noch unvorstellbaren Größenordnungen der Menschenvernichtung.

Obwohl die Etablierung einer solchen Weltherrschaft längst über Anfangsschritte hinaus ist und von mächtigen Kräften systematisch betrieben wird, hoffe und glaube ich, dass sie Dank des Wirkens gegensätzlicher Großmächte nicht erfolgreich sein wird. Was die genannten Parteien des BRD-Kartells betrifft: Sie selbst sind nicht faschistisch wirken aber kontinuierlich praktisch-konkret in Richtung Etablierung des Globalfaschismus im genannten Sinne. Sie alle sind selbstverständlich leidenschaftlich antikommunistisch.

Die Linkspartei hat große Erfolge aber noch nicht die volle Zugehörigkeit zum Parteienkartell erreicht. Ihre maßgebenden Kräfte sind antikommunistisch aber insgesamt vertritt die Partei den Antikommunismus nicht leidenschaftlich genug. Ihre Klassenbasis ist kleinbürgerlich mit Vorbehalten und/oder Opposition zum Neoliberalismus. Die Hauptfunktion der Linkspartei besteht darin, humanitäre und repräsentativdemokratische Wünsche, Strebungen und Illusionen aus der Masse der Ausgebeuteten und Machtlosen zu „betreuen“, d. h. ihnen Ausdruck zu geben und sie in das System zu integrieren. Die Linkspartei ist Feind radikaler Demokratie und konsequent-emanzipatorischer Klassen-Aufklärung. Der Dialektische und Historische Materialismus als vorhandenes und zu entwickelndes ideologisches Fundament ist „überwunden“.

Mit Stolz hat sich jüngst die Linkspartei als „Mitte“ bezeichnet und damit exakt zum Ausdruck gebracht, dass es im politischen Spektrum keine wirkliche Linke gibt. Eine politische Kraft, die radikal über den Kapitalismus hinausweist und damit vielleicht die herannahende Menschheitskrise humanistisch bewältigen könnte, existiert nicht. Das ist kein auf Deutschland oder Europa begrenztes Problem. Zugleich gibt es aber zahlreiche, wenn auch unverbundene, geistige und praktische Positionen jenseits des Kapitalismus.

Das 20. Jahrhundert hat gelehrt, dass nicht die Zerstörung der kapitalistischen Herrschaft die Aufgabe war, an der die Revolutionäre scheiterten. Im Gegenteil. Die Revolution scheiterte an der Entwicklung der neuen Gesellschaft, letztlich an der Herausbildung einer „neuen menschlichen Bindung“ (Lenin). Bis heute herrscht Ratlosigkeit, Ratlosigkeit im Politischen (aber durchaus nicht in vielen praktischen Einzelfragen). Deshalb betrachte ich das umfassende ratsuchende und ratgebende- und ratfindende Gespräch – das ganz und gar offene! – als das was heute möglich aber auch dringend notwendig ist. Seine Bedingungen müssen geschaffen, und es muss organisiert und gelernt werden.