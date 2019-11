Fundstück – 31.10.2019 – „Afrika setzt voll auf die Kohlekraft“

„Entwicklungsminister Gerd Müller hat vor einem massiven Aufbau von Kohlekraftwerken in Afrika gewarnt. „Derzeit sind 950 neue Kohlekraftwerke auf dem Kontinent in Planung oder Bau“, sagte der CSU-Politiker Ende September auf dem Flug zum UN-Klimagipfel in New York, wie AFP damals berichtete. „Von der Konferenz muss deshalb ein Signal für die Energie- und Klimawende ausgehen.“ Es müsse mit einem Technologietransfer und Hilfe versucht werden, die Inbetriebnahme so vieler CO2-ausstoßenden Kohlekraftwerke zu verhindern. Gelinge dies nicht, gehe es nicht mehr um eine Erderwärmung von 1,5 Grad, sondern „drei oder vier Grad“. „In Afrika entscheidet sich der Klimawandel“, sagte Müller.“

