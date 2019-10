Oder ist es „unsäglich“ hinzuschauen?

Tausende junge Männer marschieren irgendwohin. Polizei geleitet sie. Das passiert in Bosnien. In Bosnien gibt es Lager für diese Männer. Die werden aber von so bekannten humanistischen Organisationen wie EU, UNO, Europarat aufs Schärfste kritisiert. Dort fehlt es wohl nicht nur an Willkommenskultur. Bosnien ist weit weg von Deutschland, ganz weit hinten. Eine Entschuldigung ist das aber nicht. Was also tun, liebe Gutmenschen und Wutbürger?