Im Web spaziert: https://umtriebe.wordpress.com/

„was von den dingen bleibt, im fieber, in diesem irdischen wahn, in dem schon der gedanke an „natur“ peinigend, zur selbstpeinigung gerät, und obsolet jedes gedicht „darüber“ – ich schreibe über nichts, mein geist schwebt über den birnen, die in der küche, seit tagen, grün und hart, keiner fasst sie an, ungenießbarkeitstrip, und sagt, es ist vorbei mit dem traum, vorbei mit dem rückzug in die stille, der waggon für waggon entgleist –“ (12.9.19)

