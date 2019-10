Alhareth R.

Terrorist in Syrien (bis 2015) – willkommener Flüchtling, dann Asylant in Deutschland (2015, 2016) – Rückkehr in die Türkei (ab 2016) – Terrorist (im türkischen Armee-Verbund) in Syrien (2019)

Eine brisante Recherche des niederländischen Journalisten Harald Doornbos. Im Detail hier.