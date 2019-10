„Sealioning (auch See-Löwen …) ist eine Art von Trolling oder Belästigung, die darin besteht, Menschen mit anhaltenden Bitten um Beweise oder wiederholten Fragen zu verfolgen und dabei einen Anspruch auf Höflichkeit und Aufrichtigkeit zu wahren. Es kann die Form von „unaufhörlichen, böswilligen Aufforderungen zur Debatte“ annehmen“ (Wikipedia).

Fefe sagt es so: „Hier ist, was er bedeutet:

pursuing people with persistent requests for evidence or repeated questions, while maintaining a pretense of civility.

Also mit anderen Worten: Sich so verhalten, wie man das früher, also noch Aufklärung und Pluralismus das Ziel waren, den Leuten beigebracht hat. Wenn jemand wilde Behauptungen aufstellt oder Bullshit erzählt, dann freundlich aber bestimmt ebenso öffentlich darauf beharren, dass das begründet wird, und dass es Quellenangaben gibt, damit man den Gedankengang reproduzieren kann.

Oder, anders ausgedrückt: wissenschaftlicher Diskurs.“