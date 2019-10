Andreas Hauß zum Anschlag in Halle:

„Videoanalyse beweist: false flag in der Bananenrepublik

Ich beziehe mich auf das allenthalben zu sehende erste Video aus Halle und die dort zu verortenden vier Positionen A,B,C und D eines Arrangements, das ich mit einer überdimensionalen Banane auf einem Präsentierteller vergleiche.

Ein Standfoto-Ausschnitt hier: https://www.tagesschau.de/inland/halle-taeter-101.html (das Nummernschild schon brav weg retuschiert, aber hier noch sichtbar:

https://www.youtube.com/watch?v=756NSivZvdk

Stellen Sie sich den angstvollen Amaterur-Videografen am erhohten Stilende der Bananen-Bildachse vor, der den Bösen Ballermann von oben in der mitte des Bananenbildes filmt. Dieser B wiederum schießt, um sein Auto tanzend, auf ein imaginäres Ciel, pardon: Ziel C. Der Präsentierteller ist bis auf das Auto des B leer, so dass auch nicht der Tellerrand D sichtbar ist – und wer will auch schon über den Tellerrand schauen?

A, C und D dieser Bildachsen-Anordnung sind nicht sichtbar – wir sollen uns nach dem Drehbuch auf B konzentrieren, sind aber so keck und tun das nicht.

Fragen zu A:

– wer machte das Video?

– warum war es so schnell überall verfügbar? (Preisverhandlungen kosten Zeit…)

– woher wusste A, dass sich vor seiner Haustür die Szene abspielen würde, passend in der Bildmitte, in der Ikonografie dem Auto von Charlie Hebdo vergleichbar?

– Angenommen, hier erfolgt die Standardantwort „Zufall“, die Kamera habe bereit gelegen, A sei eben durch die Schüsse aufmerksam geworden – dann gilt doch die Frage:

– Wieviel Minuten Vorlauf gab es vor dieser Szene? Wichtig, um die Reaktion der Ortspolizei zeitlich einschützen zu können.

Fragen zu C:

– Was ist das anvisierte Ciel des Täters?

– Wenn das Ciel die Synagoge, der Dönerladen oder sonstwas ist: warum fährt B nicht dort hin und gibt dort treffsichere Schüsse ab?

– Angenommen (aber absolut nichts deutet darauf hin!), C würde zurück schießen. Dann ist das Glas des Autos abe ein schlechter Schutz…

Fragen zu B:

– wieso also hält unser Ballermann mitten auf der Straße, schön für A positioniert? Er selber macht sich zur Zielscheibe – für Fotos und Schüsse.

– Wieso ist die Innenstadt von Halle mitten am Tag so menschen- und Auto-leer?

Fragen zu D:

– und so steht die frage nach dem Geschehen am Rande D des Präsentiertellers.

– Sind dort Autos stehen geblieben?

-Haben dort Autos kehrt gemacht?

Oder steht dort die Polizei und leitet den verkehr um „Gehen Sie weiter, fahren Sie zurück, hier gibt es nichts zu sehen?“

– Wo also ist hier schon minutenlang in der City der großstadt halle die Polizei?

– Zumal an den Tatorten E, F und G (Synagoge, Friedhof und Dönerbude) ebenfalls ein Eingreifen hätte möglich sein müssen.

Dass das ganze Szenario auch weitere Regiefehler umfasst (Polenböller im Dönerladen …), gibt es viele weitere Fragen zu fragen. Außer man gibt sich mit dem amtlichen Narrativ zufrieden, weil es schön ins Weltbild passt.

Im Übrigen sei angemerkt: echte oder auch false flag-Terrorauftritte verschrecken Synagogenbesucher und Döner-Kunden. Ich mache mich wahrlich weder zum Anwalt der Mafia, KKK-Polizei, der Rechten , von Antisemiten oder anderem Gesindel. Ich stehe für unser GG und saubere Strafverfolgung. Nicht aber im Märchenwald voller Bananenbäume.

Diesen Text, möglichst enttippfehlert, gerne weiter verschicken…“

(Quelle)

Andreas Hauß ist meinen Leserinnen und Lesern vielleicht kein Begriff mehr. Obwohl ich die Webseite („MAI“) dieses profunden (Terror-)Aufklärers seit vielen Jahren verfolgt habe. Seit Längerem erfolgt die systematische Analyse von Terroranschlägen aus demokratischer Sicht in dem Forum „geomatico„, in dem auch Hauß aktiv ist.