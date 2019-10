Systematische Eskalation

Der Kapitalismus ist erneut an das Ende seiner Reproduktion gekommen. Mindestens 40%, eher wohl 50%, 60% des Weltkapitals finden keine Verwertungsmöglichkeit. Das hat zwei Gründe: Die Endlichkeit der Erde setzt der bisherigen Art ihrer Inwertsetzung Schranken. Der allgemeine Entwicklungsstand der Destruktivkräfte verschließt (bisher) den bewährten Weg der massenhaften Entwertung durch Weltkrieg.

Die Machthaber sind sich dieser Problematik bewusst geworden. Sie haben begriffen, dass sie den Kapitalismus revolutionieren müssen, wenn sie ihn erhalten wollen. In einem längeren Prozess (seit Rio 1992?) wurde das Konzept des Grünen Kapitalismus entwickelt. Im deutschsprachigen Raum markiert das Jahr 2011 den Zeitpunkt, seit dem eine Blaupause vorliegt – das Konzept der „Großen Transformation“.

Gegenwärtig wirken Faktoren, die es notwendig und möglich machen, den Übergang zum green capitalism beschleunigt anzugehen. Solche Faktoren sind

die Krise seit 2008, die nur verschleppt aber nicht gelöst wurde und die sich erneut verschärft

die eurasische Konkurrenz

der erreichte Grad der Massensteuerung mittels IT.

Es geht um eine Revolution von oben!

Der Auftritt von Thunberg in Davos am 25.1.2019 (Generalprobe in Kattowitz 16.12.2018) markiert den Beginn der Massenmobilisierung. Inzwischen ist gründlich recherchiert und jedem zugänglich dargestellt, wie das gesamte Unternehmen geplant und gesteuert ist. Siehe u. a. hier, hier und auch hier.

Der vorläufige Höhepunkt der „Thunberg/FfF-Etappe“ ist ihr Auftritt vor der UN am 23.9.2019. „Thunberg-Etappe“ oder „FfF-Etappe“ (die weiter läuft) bedeutet: Ein jammerndes, Mitgefühl weckendes Kind, nimmt die Seelen der Menschen für sich ein. Nicht zufällig sind hierbei Mädchen und Frauen die Zentralfiguren.

Angekündigt und nicht weniger systematisch vorbereitet ist die 2. Etappe. Man könnte sie XR-Etappe nennen. Ihr Inhalt ist die gewaltfreie Blockade.Vielleicht bietet sich bald ein anderer Name an, denn Carola Rackete will teilnehmen. Rackete, die dann in persona die Einheit von Massenmigration und Klimahysterie verkörpert, hat bewiesen, dass sie im Rahmen „friedlicher blockierender humanitärer Aktionen“ Gewaltakte, die auch Menschen gefährden, in Kauf nimmt.

Ich erwarte, dass derartige Blockadehandlungen an gewalttätige Auseinandersetzungen heranführen, vielleicht sollen sie sogar diese systematisch einleiten. Mich beeindruckt, in welchem Tempo da eine weitgespannte Entwicklung vorangetrieben wird. Ihre einzelnen Schritte mögen unbekannt sein, ihr Endziel ist klar umrissen – Zerstörung aller Schranken, Vernichtung aller Kräfte, die dem grünen Kapitalismus = der scheinökologischen Profitproduktion entgegen stehen. Das kostet natürlich Schweiß und Tränen. Vor allem aber Blut.