Beijing Daxing International Airport inaugurated

Querschüsse, der dieses Video verlinkt hat, kommentiert:

„620000 Flugzeuge können pro Jahr starten und landen, 72 Mio. Passagiere.

Die Welt dreht sich einfach weiter, ganz ohne Greta und die deutsche Hysterie, man lässt uns einfach weit hinter sich und lacht…..

Es ist so lächerlich, was hier in Deutschland für eine Nummer durchgezogen wird…. Völlig irre “Weltenretter”, an der Realität in der Welt vorbei.“

Dazu passend.