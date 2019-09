Bemerkungen zu aktuellen Problemen der Reproduktion der kapitalistischen Produktionsweise

Meine Bemerkungen sind die eines Marxisten-Leninisten, wie mehr oder weniger kompetent ich auch sein mag.

Die Hysterisierung der Gesellschaft wird immer schneller vorangetrieben. Mächtige Institutionen sorgen dafür (UN, „Weltklimarat“), Formationen der NGO-Industrie (XR), linke Schwadroneure (Kirner). Hysterisierung ist nicht Selbstzweck. Ihr Zweck ist die Chaotisierung der Gesellschaft, und diese wiederum hat die Zerstörung jedes (organisierten) Widerstands zum Kern. Das alles ist uralte Herrschaftsstrategie und zugleich besonders erprobte Taktik für Machthaber in Not. So wird der Boden bereitet für den autoritären Herrscher, die ErlöserInnen jeder Art.

Marxisten-Leninisten haben Basiswissen/Handwerkszeug, mit dem sie zur Aufklärung beitragen sollen …

Ich las, dass 40% aller „Investments“ aus Briefkastenfirmen stammen (Quelle) – 40% des weltweiten Kapitals. Das ist die unvorstellbare Summe von 15.000 Milliarden Dollar.

Ich habe „Investments“ in Anführungszeichen gesetzt. Dort wird nichts investiert. Das Geld wird einfach der Steuer entzogen. Es ist genauso „investiert“, wie Omas Groschen im Sparstrumpf. Üblich ist es, die Steueroasen anzuprangern und von Juncker zu verlangen, dass diese „ausgetrocknet“ werden; wie albern.

Zu wenig beachtet, meine ich, wird etwas Anderes, Gravierendes: Ein gewaltiger Betrag, ein wirklich erheblicher Teil der Reproduktionsmacht des Kapitals ist TOTGELEGT. Er ist ohnmächtig. Er leistet nichts. Er heckt kein Geld. Das läuft auf eine (freilich nur faktische und zeitweilige) ENTEIGNUNG hinaus. Wie soll der Herr oder die Herrin über, sage, 100 Milliarden verschmerzen, dass 40 Milliarden davon faktisch abgeschrieben sind? (Dies umso prekärer, da auch die restlichen 60 Milliarden nicht „sicher“ sind den erwünschten Profit zu generieren.) Der gegenwärtige Kapitalismus hat ein Reproduktionsproblem, das sich mit jedem Jahr verschärft, in dem „die Schere zwischen arm und reich weiter aufgeht“.

Lähmung der Megamaschine – der blanke Horror für die am Einschalter!

Marx hat zum Verständnis dieser Phänomene mit seinen Untersuchungen und Thesen zum tendenziellen Fall der Profitrate und zur relativen und absoluten Verelendung solide theoretisch vorgearbeitet. Daran müssten Spezialuntersuchungen anknüpfen.

Weiter: Reproduktionskrisen des Kapitalismus als System (über die „normalen“ zyklischen Krisen hinaus) hat es wiederholt gegeben. Markant: 1929-1933. Heute aber sind die erprobtesten direkten Lösungswege, die Weltkriege, kaum noch begehbar. Zu groß und offenkundig sind die Gefahren allseit-umfassender Zerstörung.

Die kapitalistische Produktionweise hat sich in neuer, neoliberaler, Form weltumspannend ausgebildet (globalisiert) und dabei zugleich ihre innere Struktur so extrem verkompliziert, dass es sie zu Zerreißen droht.

Für die Einen scheint die absolute Weltdiktatur in greifbare Nähe gerückt. Für deren Gestaltung werden kühne und beunruhigende Konzepte entwickelt (und systematisch schrittweise umgesetzt – Internet-Kapitalisten). Sie nenne ich (bei aller Unschärfe der Abgrenzung) das transatlantisch-zionistische Finanzkapital. Sie sind seit Jahrzehnten an Jahresrenditen von mindestens 10 bis 20% gewöhnt. Diese lassen sich nur durch Ausbeutung der Lohnarbeitenden PLUS Enteignung anderer Kapitalisten generieren. Ihr Profit ist der größte aber vermutlich unterliegt er besonders stark der oben erwähnten Entwertung. Je mehr sie siegten, umso mehr wurden ihre Gegner gestärkt. Seit Trump haben sie die Flucht nach vorn angetreten.

Die Zweiten sind stärker in der materiellen Produktion der Volkswirtschaften national und übernational verankert. Das bindet ihre Profitproduktion stärker an reale Prozesse in Raum und Zeit als an Casinoregeln. Sie sind nicht weniger neoliberale Ausbeuter als die Erstgenannten. Ihre Profitraten mögen (auf enger werdenden Märkten) unter 10% liegen aber dafür steckt in ihnen mehr Sicherheit. Sie unterliegen seit Langem der Gefahr, gegenüber der ersten Gruppe zurück zu fallen und schließlich geschluckt/zerlegt zu werden. In der von den Erstgenannten angestrebten Weltdiktatur ist ihr Platz auch dadurch massiv gefährdet, wenn die vielen Reduktionsvorstellungen (die ökologisch begründet werden) greifen sollten. Zwischen beiden Ausbeutergruppen ist ein Kampf entbrannt, der existentiellen Charakter zu haben scheint.

Der historische Zufall (oder war er es nicht?) hat eine dritte Gruppe des Kapitals geschaffen – die neoliberalen Ausbeuter in China und Russland und in weiteren Staaten. Diese Kapitalisten sind zur Zeit mehr oder weniger staatskapitalistisch gezähmt, besser gesagt: ausgerichtet. Die Größenordnung ihrer Renditen und deren Verwendung kenne ich im Einzelnen nicht. Zweifellos bieten die enormen Entwicklungspotentiale der genannten Staaten, die zielstrebig erschlossen werden, den Kapitalisten dieser Gruppe attraktive Profitmöglichkeiten, die sie intensiv nutzen. Inwieweit die staatskapitalistische Verfasstheit Chinas und Russlands weiterhin und perspektivisch sozialen/humanitären Fortschritten verpflichtet bleibt (im Inneren, wie im Äußeren), wie das für die vergangenen 15 Jahre in Russland und 30 Jahre in China festgestellt werden kann, ist für mich eine offene Frage. Eine radikale, bisher nie dagewesene Demokratisierung der Gesellschaften erscheint mir dafür als unerlässliche aber derzeit nicht sichtbare Voraussetzung.

Die kapitalistische Gesellschaft, obwohl durchgängig neoliberal ausgerichtet, entwickelt sich derzeit also in drei verschiedenen, teils gegensätzlichen, teils sich ergänzenden Reproduktionssträngen. Die klima- und migrationspolitische Hysterisierung markiert den Versuch der Gruppe I offensiv eine Entscheidung in ihrem Sinne herbeizuführen. Ich hoffe und erwarte, dass dieser Versuch fehlschlägt. Ob es den anderen Akteuren der kapitalistischen Produktionsweise (Gruppe II und III) gelingt, eine Reproduktionsform zu entwickeln, die der beginnenden Weltkrise gerecht wird, muss ich offen lassen. Zumindest könnte man etwas Zeit gewinnen. Ob unsere Nachfahren die Bereitschaft für die nötigen Lernprozesse aufbringen? Um schließlich doch bei dem Einfachen zu landen, das schwer zu machen ist?