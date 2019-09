Wer solchen politischen Blödsinn erneut erzählt, heißt Jörg Meuthen (geboren in Essen, sozialisiert in Wessiland, Karriere in Wessiland).

Zuvor hatten denselben Blödsinn schon erzählt:

Björn Höcke (geboren in Lünen, sozialisiert in Wessiland, Karriere in Wessiland) sowie

Andreas Kalbitz (geboren in München, sozialisiert in Wessiland, Karriere ? höchst zweifelhaft).

Ein Ossi, der solchen Typen auch nur ein Wort glaubt, steht mindestens im tiefen Dunkel oder gar in der braunen Soße.