„In unserem 21. Jahrhundert hat der größte Teil der Terminologie des 20. Jahrhunderts seine Bedeutung verloren. Was ist ein Liberaler (nein, nicht Hillary!)? Was ist ein Kommunist (nein, nicht Obama!)? Was ist ein Christ (nein, nicht der Papst!)? Was ist ein Patriot (nein, ganz gewiss nicht Trump!)? Was ist ein tyrannischer Diktator (nein, nicht Putin!)?“

Quelle: der Saker

Jewish Bandera