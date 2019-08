Zehn Minuten vor Beginn der Veranstaltung am Invalidenpark herrscht noch Leere. Sind die Ersten mit dem E-Roller gekommen?

Drei Minuten vor Beginn strömen Teilnehmer herbei. Hier eine ganze Schulklasse:

Zunächst Aufstellung zum Klassenfoto:

Einige der jungen ModeratorInnen. Bevorzugt wird die Farbe schwarz.

Der erste Moderator legt sich auch gleich ins Zeug, um Stimmung zu erzeugen:

Noch einmal Moderatoren:

Zur Moderatorengruppe gehören etwa 6 bis 8 Personen. Sie sind nicht mehr Kinder, einige vielleicht Studenten. Sie haben bereits Erfahrung an der Rampe, mit dem Mikrofon in der Hand. Sie zeigen keinerlei Nervosität, sondern stellen im Gegenteil heraus, dass sie Spaß haben. Wie routinierte Spielmeister im Fernsehen geben sie alles, um die Versammelten zu aktivieren. Das Mittel der Wahl sind Sprechchöre. Die Teilnehmer fallen gerne ein. (Die Zahl der Teilnehmer liegt bei etwa 500.)

Die Moderatoren erinnern mich an eine Gruppe von Unteroffizieren, die das Geschehen auf der „Mannschaftsebene“ voll im Griff haben.

Auf der Brunnenanlage im Hintergrund hat sich jemand mit guter Übersicht positioniert:

Seifenblasenmacherin und Seifenblasenmacher sorgen zusätzlich (und unermüdlich 1 1/2 Stunden lang) für Kinderfeststimmung:

Die Kleinsten gehören zu den am meisten Begeisterten und zu den entschlossensten Klimaschützern. Hier Kinder (12 an der Zahl) einer 5. Klasse aus Friedrichshain, die sich ausdrücklich bei ihrer Lehrerin bedanken, die sie hier her geführt habe:

Jedoch sind keineswegs nur Kinder und Jugendliche dabei. Ich schätze, dass etwa ein fünftel der Teilnehmer ältere Menschen sind.

Ausgelassene Stimmung von der Rampe herab aber, zumindest temporär, auch im Publikum:

Für mehr als Sprechchorstimmung sorgt ein Rapper (Politik-Student), dessen Text auch Problem-Passagen enthält, die über bloßen Klimaaktivismus hinausführen können.

Im Hintergrund der Veranstaltung prangt eine kapitalismuskritische Losung:

Mein Fazit:

Eine Veranstaltung überschaubarer Größenordnung. Deutlicher als erwartet sehe ich, dass die Allgegenwart von FFF weniger der tatsächliche Massenerscheinung als vielmehr dem Medienhype geschuldet ist.

Teilnehmer/Fußvolk der Bewegung sind zu einem guten Teil Kinder und jüngste Jugendliche.

Es dürfte einen „Mittelbau“ geben von Jugendlichen im Abituralter und darüber. Sie sind zur organisatorischen Arbeit fähig und sie leisten diese. Sie haben schnell gelernt, sicherlich aus den Erfahrungen der letzten Monate, vielleicht aber auch Dank gezielter Schulungsmaßnahmen. Vermutlich rechnen sich manche dieser jungen Leute in der und durch die Bewegung Karrierechancen aus.

Die Organisation verfügt über das notwendige Geld (sichtbar an der Tontechnik), sicherlich auch über Fachkräfte, die aber im Hintergrund bleiben.

Politisch ist FFF völlig systemkonform. Man setzt ausschließlich auf Empörungsmanagement. Ein Bewusstsein notwendiger Problembearbeitung besteht nicht. Ich glaube auch nicht, dass es angestrebt wird.

Kann FFF das Aufbrechen politischer Orientierungs- und Differenzierungskämpfe vermeiden? Die Herkunft aus der systemkonformem Mittelschicht spricht dafür. Das ehrliche Engagement vieler Bewegungsmitglieder jedoch, ihre künftigen Erfahrungen, ihr jugendliches Alter, das auch mit Offenheit für das Wahrnehmen von Widersprüchen einhergehen kann – all das könnte bei den Konsequentesten Impulse setzen für ein Weiterdenken und Weitergehen über die korrekten Grenzen hinaus. Versteht sich, dass diese Konsequentesten Gesprächspartner brauchen.