Vorschlag zur Güte: Am deutschen Wesen möge endlich die Welt genesen!

Vorsicht: Das folgende Posting enthält hin und wieder Ironie. Wegen der Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Verstand, notfalls auch Ihren Bauch.

Der Platz für den Chef der Welt ist heiß umstritten. Wer ist kein Anwärter?

Die US-Amerikaner beanspruchen Exzeptionalität, die Juden Auserwähltheit, die Chinesen mit ihrer gefühlt 1 Mio Jahre alten Kultur sehen sich bescheiden als Die Mitte. Mühelos lassen sich weitere Bewerber identifizieren. Gibt es überhaupt ein Völkchen, das sich als klein, ärmlich und geistig eher durchschnittlich versteht? Die Deutschen jedenfalls, erklärte Dichter und Denker (die ihr Reich früher mal „heilig“ nannten) mischen kräftig mit.

Dummerweise haben die deutschen Dichter und Denker das Sagen meistens den schneidigen Reaktionären überlassen. Daran erinnern sie sich nicht gern, nachdem sie neulich einem Führer (mit österreichischem Migrationshintergrund) in die schlimmsten Verbrechen gefolgt sind. Doch Erinnerung tut Not (aber bitte ohne Verklärung), Erinnerung etwa an den Erzreaktionär und Arbeiterverächter Bismark, an den Kriegsverbrecher schon in Friedenszeiten Kaiser Willem zwo, überhaupt Erinnerung an die Junker und die Schlotbarone und die Finanzgenies, die mal einen Noske brauchten, mal einen A. H. und mal keinen von beiden.

“ Was soll das?“ fragt jetzt der deutsche Gutdenker. „Wer, wenn nicht wir, stellen uns der Aufarbeitung der Geschichte. Der Holocaust war das Schlimmste aller Verbrechen. Unentwegt arbeiten wir daran, dass das deutsche Volk seine Vergangenheit bewältigt.“

„Moment mal“, gebe ich zu Bedenken,“Vergessen wir auch nicht, dass der Faschismus keine Volksherrschaft, sondern eine Klassenherrschaft war?“

KLASSENherrschaft? Mit dem Begriff „Klasse“ habe ich anscheinend den wunden Punkt berührt: „Das ist doch der M-L-Jargon, der sich für alle Zeiten diskreditiert hat. Wo ist denn das Himmelreich geblieben, dass Euer Arbeiter- und Bauernstaat schaffen wollte?“

Kleinlaut muss ich eingestehen, dass unser Realsozialismus untergegangen ist wohl auch deshalb, weil unsere Klassentheorie für das große Zukunftswerk nicht ausreichte. Obwohl sie doch gründliche Kenntnis der Kapitallogik liefert, die die Logik der Kapitalisten ist.

Das aber wollen die ehemaligen deutschen Dichter und Denker, die jetzt denglisch bevorzugen und grün-rötlich sind, keinesfalls hören. Sie haben ihren Habermas zwar nicht gelesen, folgen ihm aber gern. „Der Arbeiterbewegungssozialismus ist passé. Die universalen Menschenrechte sind unser Heil. Und was noch nicht verwirklicht ist, lasst uns in offener Kommunikation ausstreiten.“

„Aber die materiellen Interessen…. Aber die Macht….“, will ich einwenden, doch im Chor schallt es zurück. „Du bist, was Du willst! Empower Dich endlich!“ Und ein wenig Ungeduld ist spürbar.

Endlich ist wieder alles klar. „Humanität, wir haben dich beim Schopfe!“ Plötzlich sind wieder die deutschen Tugenden gefragt: Fleiß bis zur Selbstaufgabe, Treue bis zum Untergang, Zielorientierung und Zähigkeit, egal, was sonst in Scherben fällt. Kurz gesagt: Unser teutscher idealischer Furor; präsidial geweiht, priesterlich geweiht, medial geweiht, was willst du mehr. Und jetzt endlich globalistisch.

Keiner verkörpert ihn reiner als unser Offizierstöchterlein Carola, Kriemhild und Siegfried in einer Person: ‚Ich rette 50 Menschen um jeden Preis. Ich rette 500.000 Menschen, koste es, was es wolle. Ich rette auch fünfzig Millionen aus diesem Scheiß-Afrika, wenn ihr’s verlangt. Und den Kopf von diesem Italo-Bösewicht Hagen, den liefere ich gratis dazu.‘

Jetzt rettet der deutsche Gutmensch die Welt, und Du Opa hast ‚was dagegen.

Voll der Nazi.