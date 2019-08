Fundstück – 11.8.2019 – mein sonntäglicher Unsinn…

kommt diesmal von Oblomow, den ich immer wieder gern lese.

;-))

„Eben, die ganze Psychologie ist nur dafür da, gut und böse der Priester (um so Kohle zu scheffeln) durch gesund und krank zu ersetzen (um so Kohle zu scheffeln). Dann schwafelt man etwas von wo ES war soll ICH werden oder von SELBSTVERWIRKLICHUNG, wo es vorher ERLÖSUNG und PARADIES hieß und fettisch ist die Laube. Das ganze nennt man dann Aufklärung und ab dann teilt man sich den Markt mit den anderen Sinnprojektfirlefanzereien. Der dritte Schwachsinn, der hier nicht unerwähnt bleiben darf, ist dazu noch die Esoterik (um Kohle zu scheffeln- Logo), wo man dann mittels Kristallen, Shakren, Anthropowosophie und weiß der Kuckuck was noch die Vereinigung erreicht.

Da würde ich lieber einen durchziehen oder Blaise Pascal, bzw Daniil Charms lesen meint der

Wasserfaster

Oblomow“

Allein der Hinweis auf Daniil Charms am Ende ist schon das Fundstück Wert. (Charms konnte man übrigens – was wenig bekannt ist – schließlich auch in der DDR lesen, in einer kleinen schönen Ausgabe.)

Zu „Oblomow“ bekenne ich, dass ich Gontscharows Roman nicht gelesen habe. Auch das Hörspiel, das ich hier gleich verlinke, kenne ich nicht. (Vielleicht ist es gut.) Der wunderbare sowjetische Film „Oblomow“ (1980, Nikita Michalkow) aber hat mich tief beeindruckt. Leider findet sich keine deutsch synchronisierte Fassung im Web. (Und ja, mir ist natürlich bekannt, dass mein großer Lenin das „Oblomowtum“ immer heftig kritisiert hat.)