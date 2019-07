Im Dickicht der Migrationsdiskussionen – Warum „Dickicht“?

Meine Wortwahl will etwas Subjektives ausdrücken. Mehr als üblich bin ich persönlich betroffen. Mehrere Menschen um mich herum, in Jahren zu einer Gemeinschaft von Freunden geworden, führen die Migrationsdiskussion – sie schauen durch die Brille „Sea Watch“ – ganz anders als ich. Wir sind in tiefem Gegensatz.

Was wird werden?

Es ist einerseits eine praktische Frage meines/unseres alltäglichen Umgangs. Und es ist andererseits eine Erscheinungsform der Frage aller Fragen: Können sich Menschen im Ernstfall verständigen?

*

Von einem „Dickicht der Migrationsdiskussionen“ spreche ich auch deshalb, weil die Phänomene „Migration“ und „Massenmigration“ so vielgestaltig sind und in sich ganz unterschiedliche, ja gegensätzliche Momente bergen, die zusammengedacht bzw in ihrer je Besonderheit differenziert werden müssen. Mit meinem ersten Posting habe ich vor allem einige POLITISCHE STRATEGEN und politische HINTERGRUNDAKTEURE der Massenmigration in den Blick genommen. Die Betrachtung der Akteure im VORDERGRUND steht noch aus. Es steht auch aus die Betrachtung der Rolle der wirklich MÄCHTIGEN. Und ganz fehlt die Antwort auf die vielleicht wichtigste Frage: WARUM? Welche objektiven Bedingungen und Verhältnisse üben einen solchen Druck aus, dass diese PRAXIS VON MÄCHTIGEN entsteht?

*

Das Migrationsphänomen selbst „aufzudröseln“ ist nur ein erster Schritt. Jede Differenzierung führt sofort in weitere Bereiche der Gesellschaft, in Riesenprobleme, in scheinbar (oder tatsächlich?) undurchdringliche Komplexität. Einige wenige Stichworte sind: SUPERREICHTUM und power structure („Weltgewaltordnung“), PROFITSICHERUNG, TRANSPARENZ, DIREKTE DEMOKRATIE, Globalismus, WWW und Matrix, RELIGION, Klima/UMWELT.

Das ist „DICKICHT“, in dem es nicht einmal erste Ansätze allgemein akzeptierter „Erkenntnisschneisen“ gibt.

*

Ich meine, dass wir nicht umhin kommen, uns in ganz neuer Qualität geschichtsphilosophische Gedanken zu machen. Denn wir sind in ein akutes Stadium der MENSCHHEITSKRISE eingetreten. Wird eine ausreichend große Anzahl von Menschen begreifen, dass sie einen völlig neuen Anfang finden müssen?

Ich nenne es: FREIE MENSCHLICHE BINDUNG. Entdeckt im ersten Keim (oder besser gesagt: antizipiert/entdecken gewollt) hat das Lenin. Klassisch in seiner Schrift: „Die große Initiative“.

Die Erörterung wird fortgesetzt.