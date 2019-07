Vergleiche hinken immer

Flucht in den Wahn damals in Russlands krisenhafter Zeit mit Rasputin.

Flucht in den Wahn in heutig krisenhafter Zeit mit Greta.

Auch zu anderer Zeit und an anderem Ort drängt es in solchen Zeiten in den Wahn. (Die Deutschen können mitreden.)

Wer oder was drängt in den Wahn?

„es“?

Ich bitte Sie!