Nach der Pause in welches „Dickicht“?

Die Pause geht zu Ende aber ich freunde mich nur langsam wieder mit dem Bloggen an. Das „Dickicht“ ruft, von dem hier erstmals die Rede war. Lass es rufen. Ja doch, es interessiert mich. Aber es soll nicht so drängeln.

Zumal mir ein weiterer Freund zu bedenken gab: „Gut dass es zu der Pause kam, da hast Du wenigstens nicht weiter so viel ganz und gar unmögliches Zeug schreiben können.“

Mein Windows 10 war immer langsamer geworden und schließlich ganz zusammen gebrochen. Ein Hardwaremangel war dazu gekommen. Ich war überfordert. Ich musste mir kompetente Hilfe suchen. Da kam sie auch schon anspaziert. Doch sie hatte nur an einzelnen Tagen unregelmäßig Zeit. So zog es sich in die Länge.

Jetzt richte ich mein System nach und nach wieder ein, überspiele gerettete Daten, suche mir wieder die wichtigsten Helferprogramme zusammen und installiere sie neu. Dabei klappt Manches nicht auf Anhieb. Ich habe Zeit.

Im ersten Moment als ich plötzlich ohne Computer dastand, bin ich fast panisch geworden. Doch dann bin ich in den Garten gegangen. Und immer länger dort geblieben. Die Computerei gelassen zu betrachten und mit den Händen und allen Sinnen im Garten zu sein – kein schlechter Ausweg.

Zumal ernsthaft Einiges zu tun war: Den Holzvorrat für den Winter unter Dach und Fach bringen, Johannisbeeren und Stachelbeeren ernten, immerhin 20 Sträucher, sie zugleich schneiden, pflegen, die Ernte verarbeiten. Danach gab es viel Kleinholz, ’ne Menge Rinden- und Zweige“abfall“. Wohin damit? Und bisher belagerte Flächen wurden frei, in sonniger Lage. Was damit?

Etwas für den Garten tun – im Sinne meiner erneuerten „Humusideologie“, genauer: Lebensförderungsideologie. Wissend, dass Leben zu fördern gleichbedeutend ist mit Schönheit zu fördern.

Bevor ich weiterschreibe, lasse ich einfach mal Alan Watts sinnieren: